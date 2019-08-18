泰國「美人魚網紅」離奇死亡　解剖驚見塑膠垃圾阻塞胃

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泰國「8個月大儒艮網紅」離奇死亡　解剖驚見塑膠垃圾阻塞胃

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▲▼儒艮瑪瑞姆。（圖／翻攝自Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）

▲儒艮「瑪瑞姆」為泰國網紅，死於8月17日（圖／翻攝自Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）

實習記者陳宥芯／綜合報導

泰國國家公園暨野生動植物保護局17日表示，8個月大的「美人魚網紅」瑪瑞姆（Marium）已經死於午夜12點09分，儘管醫療團隊有嘗試搶救，但仍然回天乏術。驗屍報告指出，瑪瑞姆死於血液感染和胃部膿液，而牠的腸胃道內含有大量的塑膠垃圾，是造成喪命的主因。

據《曼谷郵報》報導，瑪瑞姆4月被民眾發現在安達曼海（Andaman Sea）的淺水區遊蕩，後來被相關單位安置在利邦島海域，甚至幫取名字，但牠似乎不能適應新生活，最後仍獨自離開，保育志工為此每天得搭乘小船到儒艮的棲息地餵食牛奶和海草，一天最多來回高達15次，同時也會檢查健康狀態是否良好。

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▼小美人魚「瑪瑞姆」吃海草。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼泰國小美人魚「瑪瑞姆」吃海草。（圖／達志影像／美聯社）

由於瑪瑞姆的哺乳照每天都會被保育志工放到網路上，因此可愛的模樣讓牠瞬間成為泰國知名的「網紅」，然而，死訊傳出之後，許多民眾皆錯愕和傷心不已，泰國海洋和沿海資源部也在臉書上哀悼，文章吸引超過至少1萬1千次的轉發，底下更有成千上萬則的留言，其中有則表示，對那些餵牛奶，並採集海草的保育志工而言，因為塑膠垃圾而失去瑪瑞姆，是件遺憾的事。

對此，獸醫納塔利卡（Nantarika Chansue）呼籲，必須要將瑪瑞姆的死當作一個教訓，並保護該物種。20國集團高峰會（G20）也已經於6月通過減少海洋塑膠垃圾的「大阪藍海願景」（Osaka Blue Ocean Vision），並提出2050年前要將海洋塑膠垃圾歸零，而這是歷史上首次出現減少海洋垃圾污染的計劃。

儒艮是國際自然保護聯盟（IUCN）認定的瀕臨絕種生物，俗稱美人魚，是海牛的近親，也是目前海洋中體型最大的草食性動物，與鯨豚同為海生哺乳類，但卻無法在水中停留太長的時間，每2至3分鐘就必須浮上水面換氣，此外，牠的體長最多可長到3至4公尺，且需要在媽媽身邊待長達8年的時間才能獨自生活。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

關鍵字： 泰國網紅儒艮瑪瑞姆海洋汙染塑膠垃圾東南亞要聞

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