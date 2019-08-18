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5個月小石虎魂斷苗栗後龍　屍體消失疑被撿去「做標本」

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▲石虎遭路殺。（圖／湯姓單車騎士授權提供，下同）

▲石虎尚未完全闔眼即身亡。（圖／湯姓單車騎士授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

小石虎還來不及長大，就橫死在慢車道！湯姓單車騎士18日上午行經苗栗縣後龍快速道路一帶，發現有動物倒在地上，走上前查看才發現竟是保育類「石虎」，他表示屍體體長約30公分左右，保育人員由此推斷該石虎應該才約5、6個月大，倒在路旁時眼睛尚未闔眼，令人心疼。

石虎遭路殺的事件近幾個月頻傳，加上這次已是本年度第15起石虎路殺慘劇。湯姓騎士向《ETtoday寵物雲》表示，早上6點騎車路過，離事發地約500公尺處還張貼了「小心動物」的標誌，當下事態緊急，順手幫忙將屍體移至路邊樹叢後，就即時通報保育人員了。

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▲石虎遭路殺。（圖／湯姓單車騎士授權提供，下同）

▲石虎遭路殺。（圖／湯姓單車騎士授權提供）

▲保育人員分頭尋找屍體皆未果，研判恐是被有心人士帶走了。（圖／苗栗縣政府保育員授權提供）

▲保育人員分頭尋找屍體皆未果，懷疑是被有心人士帶走了。（圖／苗栗縣政府保育員授權提供）

苗栗縣的保育人員上午8點30分接獲通報後隨即前往，但屍體被移至草叢不清楚確切地點，只好再聯繫通報的單車騎士前往指認，「照著地點沿路查，並沒有見到石虎的屍體，懷疑屍體滾下山，卻也沒有在山下找到。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

明明確實有石虎遭路殺，但遲遲找不到屍體，保育人員表示，會找不到屍體有兩種可能，一種是早有營救人員前往採樣、處理，另一種則極有可能是有心人士見屍體完整，於是偷偷帶回做成標本。幾名志工幫忙一同查看時，也發現石虎被暫放的草叢有割草痕跡，被人帶走的可能性相當高，呼籲將屍體帶走的民眾能將石虎一ㄊ交出來。

保育人員表示，該石虎體長約有30公分，推斷大約才5、6個月大，卻從此魂斷在慢車道。湯姓騎士原本將照片放上臉書，卻發現有3位民眾看了貼文後前往查看，他擔心引起軒然大波於是決定刪文。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲目擊網友指出發現石虎遭路殺地點。（圖／苗栗縣政府提供）

▲目擊網友指出發現石虎遭路殺地點。（圖／苗栗縣政府保育員授權提供）

▼該石虎路殺相關文章。

關鍵字： 石虎保育路殺標本苗栗石虎路殺

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