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小比特第1次坐車！　全程「緊抱爸手臂」頭靠肩沒離開過

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▲小比特犬坐車全程靠在爸肩上。（圖／有點毛毛的／網友Wang Sandy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小比特犬坐車全程靠在爸肩上。（圖／有點毛毛的／網友Wang Sandy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳靜／綜合報導

人家要抱著才不會怕怕啦！網友Wang Sandy家中有隻超可愛的小比特犬「Diamond」，這天爸爸開車帶著媽媽和牠出去玩，沒想到原本坐在後座的毛孩，一路上看著路況，緊緊地抱著把拔的手臂不放，甚至還把頭依偎在他的肩膀上，一秒都沒有離開，讓媽媽看了超傻眼直呼，「到底是有多愛？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

目前2個多月大的Diamond非常親人親貓，不只喜歡和爸媽撒嬌、喜歡和訓練師相處，就連走在路上也要對著陌生人搖尾巴，甚至天天想要偷開貓籠的門，和哥哥姐姐們玩。這天爸媽趁著好天氣開車載Diamond出門玩耍，沒想到牠卻全程緊抱著把拔的手臂不放，先是驚恐地看著前方路況，接著露出一臉得意滿足的笑容，就連一旁的媽媽也看不下去，「兒子啊，能讓爸爸好好開車嗎？一整路矯情到不行，到底是有多愛？」

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲小比特犬坐車全程靠在爸肩上。（圖／有點毛毛的／網友Wang Sandy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2個多月大的Diamond非常乖巧愛撒嬌，打破大眾對比特犬的印象。

飼主經常在臉書粉專「比特犬Diamond」PO出毛孩的逗趣日常，而這次也將照片上傳至社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑回，「 幹啥圈著父親的手像個小媳婦一樣XD」、「真的好可愛好乖」、「原來小比特這麼可愛」、「也太可愛了吧！當小網帥肯定及格的啊」、「規矩真的很重要！比特犬都被誤會了」、「看到沒！牠的眼神...妳輸惹」、「正宮」，而媽媽也無奈笑回，「沒想到兒子也搶爸爸」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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