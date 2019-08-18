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阿金「聞到」寵物店就暴衝！　萌臉逼奴才進去...搶看小兔子

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記者陳靜／綜合報導

走過路過絕對不會錯過！新北市黃金獵犬「小Beer」有「活體寵物店探測器」之稱，每當飼主帶著牠外出散步，一旦經過寵物用品店，不管是有去過還是沒去過，牠都能一秒辨識出那是牠的「百貨公司」，只要被牠發現了，就會任性地暴衝到門口，露出一張萌臉逼迫奴才帶牠進去，接著馬上跑到小動物區觀察兔子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲黃金獵犬看到寵物店就暴衝。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黃金小Beer」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「奴才好像該補貨了吧？」（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黃金小Beer」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

對於小Beer的無厘頭行徑，姐姐認為非常神奇，因為就連沒去過的店面，牠也能遠遠就發現，且一秒辨別出來，馬上衝到門口看著姐姐傻笑，不過只要一讓牠踏進店裡，就會沒完沒了，堅持一定要花到錢或是「欺負」了小兔子才願意離開，讓主人超無奈，卻也拿牠沒辦法。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲黃金獵犬看到寵物店就暴衝。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黃金小Beer」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：進去看一下再回家啦～

▲黃金獵犬看到寵物店就暴衝。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黃金小Beer」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Beer愛看兔子，又喜歡對著牠吠叫。

臉書粉專「黃金小Beer」將影片上傳至社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「狗狗：我的店！！是我的店！！」、「不進去逛不罷休XD」、「肉肉，玩具，我來啦～～～」、「我確定牠是一隻『寵物用品店探測』機器狗」、「不要攔我，我聞到肉肉的味道了，別想騙我回家」、「老司機」、「狗界購物達人」、「區經理在巡店」、「忠實客戶XDD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黃金獵犬看到寵物店就暴衝。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黃金小Beer」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Beer玩具非常多，但總是買來5分鐘就被破壞。

▲黃金獵犬看到寵物店就暴衝。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黃金小Beer」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到這個臉怎麼捨得不讓牠逛逛買東西啦！

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關鍵字： 黃金獵犬阿金寵物店兔子

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