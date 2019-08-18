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你是誰！浪喵面見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變跟班懷裡撒嬌

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▲▼你是誰！浪喵見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變小跟班懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The Dodo）

▲小貓第一次面見家裡的狗老大，炸毛變成棉花糖。（圖／翻攝自The Dodo）

記者闕雁琳／綜合報導

體型雖然嬌小，但志氣不輸人！國外有對情侶日前救援一隻小奶貓「泥巴」，將身上的泥土擦拭乾淨，準備溫暖的小窩安置。前幾天泥巴終面見家裡2位狗老大，由於第一次見到自己以外的生物，激動的炸毛成棉花糖威嚇，絲毫不因為身材嬌小示弱，讓飼主忍不住笑說，「牠絕對是一隻勇敢的貓咪，也是一名戰士！」

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▲▼你是誰！浪喵見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變小跟班懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The Dodo）

▲小貓當時全身都沾滿泥土跟油漬。（圖／翻攝自The Dodo）

男網友山姆(Sam Gerth)表示，他的女友幾個月前下班回家的途中發現了生病的小貓，當時的泥巴眼睛感染、身上沾滿泥土和油漬，躲在角落凍壞發抖，「我們在水槽幫貓咪洗澡，打開暖氣讓牠好好休息」，許是終於放鬆的緣故，牠躺在山姆的手中沉沉睡去。

▲▼你是誰！浪喵見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變小跟班懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The Dodo）

▲泥土似乎知道自己得救了，回到家昏睡45分鐘。（圖／翻攝自The Dodo）

由於家裡已經飼養2貓2狗，山姆他們不確定該不該繼續收編這隻小貓，於是決定在牠恢復體力之前，暫時與其他動物隔離，吃飽睡好的泥土變得越來越有活力，很快的就把這2位人類收服，「1-2天之後，我們就知道是時候把牠介紹給這個家庭了。」

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▲▼你是誰！浪喵見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變小跟班懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼泥土第一次看到狗狗反應激動，過幾天馬上被這些溫柔的巨人收服。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼你是誰！浪喵見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變小跟班懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The Dodo）

泥土見到以前從來沒接觸的活潑狗狗，很快的就進入備戰狀況，全身炸毛身體微微傾斜，面對比自己體型大好幾倍的對手完全不害怕，彷彿在質問對方，「你們是誰！」本能的反應逗樂在場所有人。不過這樣的反應只持續幾天，之後泥土漸漸愛上這群溫柔的巨人，主動當小跟班黏在身邊，不時還會萌萌撒嬌，看到這麼反差的轉邊也讓安姆十分開心，「牠們現在相處得很好一直都玩在一起，泥土在老大們的照料下，成長為一隻健康快樂的貓。」

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▲▼你是誰！浪喵見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變小跟班懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The Dodo）

▲泥土已經成為一位優雅的主子。（圖／翻攝自The Dodo）

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