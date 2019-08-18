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抓魚只撈石頭回家！校犬「可樂」修行2年...變身快狠準大師？

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記者闕雁琳／綜合報導

「我要成為捕魚柴！」新北市安溪國中的校犬「可樂」是隻熱愛大自然的柴柴，常常跟著老師到溪邊玩耍，只要下水就會進入「漁夫模式」，只可惜每次抓魚都只撈回一堆石頭回家，可愛的舉動笑翻無數人。近日老師又貼出可樂去捕魚的影片，只見牠憋氣把頭埋進水裡，全神貫注看著魚兒的動向，準備要來為2年前的自己雪恥！

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▲校犬可樂是一隻熱愛玩水的柴犬。

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►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

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新北市安溪國中的校犬可樂備受師生們愛戴，是個快樂的毛孩，因為牠喜歡玩水，學校老師便常常帶牠去溪邊抓魚，2年前還因為超萌的玩水影片在網路上報紅，吸引媒體報導，只可惜當時牠都在抓石頭，一條魚都沒抓到。經過2年的修練，可樂已經晉升成「快狠準大師」，無論衝浪、跳水、撿球樣樣難不倒，只可惜抓魚這部分就是沒天分，不管怎麼出手，就是抓不到半條魚，最後只能甩甩身體，神情失落的彷彿說，「我們還是回家好了...」，讓老師忍不住笑翻。

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▲▼可樂修練2年，捕魚技巧還是一樣沒進步XD

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影片分享出來之後，其他網友看到可樂呆萌的反應，紛紛留言笑說，「看得出來牠盡力了啦」、「超可愛的哈哈哈哈」、「其實可樂有一隻眼睛失明，看東西就會沒距離感，要牠能準確快速的抓到東西實在是強狗所難～」、「可樂的表情都保持的好淡定」、「失落的表情超萌」、「厲害！我家狗碰到水都先跑走」、「可樂別灰心」。

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關鍵字： 柴犬校犬抓魚石頭大師安溪國中

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借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

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