地震來了！喵「嚇到扶桌」身體斜成1條...媽笑翻：這樣沒比較安全

▲「老媽！！！桌子要倒啦！！！」（圖／網友王佳薇授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

發生地震的時候，毛孩們總是會做出許多稀奇古怪的事情！新莊網友王佳薇家中有隻超呆萌的曼赤肯「惜寶」，一向都非常大膽的牠，沒想到遇上地震時會出現如此浮誇的動作，當天牠先是四處逃竄，最後竟跳上椅子，伸出肥短的手手扶住桌子，像是怕它塌下來一樣，讓一旁的媽媽笑翻，直呼這樣根本沒比較安全！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲地震都結束好久了，惜寶還驚魂未定。

馬麻王佳薇笑說，繼前一次發生地震，惜寶嚇到「變成狐獴」站在床上後，4月中的地震一來襲，牠又被嚇出新招，在家裡到處逃竄後，莫名地爬到椅子上，用雙手緊緊地扶住桌子不敢放，還露出一臉驚恐模樣，讓媽媽笑到不行直呼，「孩子，這樣沒有比較安全好不？！」最後才默默把毛孩「取下來」。

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▲惜寶第一次遇到地震時，嚇到站起來。

至於近期發生的88地震，媽媽則表示，經過了前2次的歷練之後，惜寶似乎已經習慣了，即使整個屋子大力狂晃，牠也依然睡到翻肚，渾然不知，完全就是隻非常道地的「台灣貓」了。

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑噴表示，「桌子不要搖～ （扶好」、「牠怕桌子倒下來啦XD」、「好貼心的幫忙扶...XD」、「我笑的點是“取下來”哈哈哈哈哈哈，牠是中了定身咒嗎？？整整石化」、「緊張的樣子好可愛呀～」、「很有危機意識」、「喵：還不是靠我撐起整頭家你們才安全～！快開罐謝恩拉！」、「工讀生也是會怕的好嗎XD」、「安全三角空間，牠在保護你」。

▲台灣貓遇到地震的正常反應XD

其實惜寶天生就有胸骨塌陷的問題，一直在寵物店乏人問津，友人深怕貓咪會被抓去惡意繁殖，於是決定給牠一個家，後來因原飼主個人因素，便交由王佳薇接手領養；她非常心疼惜寶的遭遇，雖然身體上有缺陷，但只要好好地照顧與陪伴，牠也可以像現在一樣，是隻幸福快樂的萌貓，而飼主也想藉此提醒「領養代替購買」，養了就得愛牠一輩子才行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲下巴鬍子也太可愛了吧！

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