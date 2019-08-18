白目屁柴狂挑釁　嘴套汪「忍到最後一刻暴衝」...牠嚇跑滑倒糗翻

記者陳靜／採訪報導

老柴不發威，你當我是病汪？網友王虎力家中有隻8歲的赤柴「虎力」與4歲的黑柴「優虎」，由於虎力平時不親人也不親狗，只要看到狗狗靠近，就一定會作勢開咬，偏偏優虎又非常喜歡找哥哥玩，這天牠眼看著虎力戴著嘴套，便調皮地上前挑釁，沒想到牠卻突然暴衝，嚇得優虎拔腿狂奔還滑倒，模樣超滑稽！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲屁柴狂挑釁，嘴套汪下秒暴衝嚇壞牠。（圖／網友王虎力授權提供，下同）

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這天虎力準備到浴室洗香香，因此媽媽暫時先幫牠戴上嘴套，沒想到愛刷存在感的優虎這時跑來湊熱鬧，一直想要上前找哥哥玩，眼看著虎力已經不斷低吼勸退，但屁孩優虎依然不怕死，直到哥哥忍無可忍暴衝，牠才嚇得拔腿狂奔，讓家人不禁笑翻。雖然優虎已經被兇了無數次，但牠還是不怕，總是在家裡被虎力瘋狂追著跑。

▲不要看虎力長得這麼無害，牠其實超兇！

馬麻王虎力表示，其實虎力曾經是隻受虐後被棄養的狗狗，當時的牠只有7個月大，雖然進了收容所後不斷有愛狗人士來收編，但是也因為個性過於兇猛導致屢次退養，一度面臨可能要被安樂死的命運。輾轉之下，收容所志工聯絡到了現任飼主，而她也因為心疼虎力的遭遇，決定將這隻狗狗接手飼養，沒想到卻展開了一段天天「見血」的生活。

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▲虎力跟著飼主回家的第一天完全不親人。

「牠足足咬了我們全家大小半年的時間，沒有一天不咬人的。」飼主無奈地說，虎力對人類的戒心非常強，就算陌生人只是好心地拿出零食餵牠，牠也會張嘴把東西叼走呸掉後，回頭再咬住對方的手不放；對於其他的動物，虎力也是毫不客氣，不僅會咬成犬、幼犬，就連天天相處在一起的柴妹優虎，牠也照咬不誤，讓家人十分頭痛。

▲虎力整整咬了全家半年的時間才慢慢好轉。

優虎剛到家裡的第一天，虎力一看到對方就馬上亮牙，然後斜眼瞪著牠默默走回窩裡睡覺。爸媽想盡了各種正面的方法教育虎力，並給予更多的愛與陪伴，牠才漸漸地收斂自己的情緒，也慢慢知道這些人是愛牠的；而家人也發現，虎力只要一聽到彈動橡皮筋的聲音，就會馬上冷靜下來，因此只要牠一失控，媽媽就會作勢拿出橡皮筋，這時毛孩就會變得乖巧許多。

▲優虎的個性和虎力大不相同。

雖然至今虎力的情緒還是偏暴躁，但牠已經學會了如何和家人撒嬌，即使只有幾秒鐘的時間，但至少牠慢慢懂得珍惜家人了。光看虎力的照片，其實看不出牠是個容易暴怒的狗狗，媽媽無奈笑說，「虎力都是用牠天真無邪的臉去欺騙我的柴友來給牠咬的！很多人受害...被牠咬過的都終生難忘，牠才是真正的靠臉吃飯的！」

▲睡著根本就像天使一樣啊！

其實在飼養虎力之前，家裡還有隻米克斯哥哥「健健」，牠也是改變虎力個性的重要原因之一。虎力剛開始常常在家裡隨地大小便，反而外出時不會排泄，因此媽媽要牠模仿健健在外上廁所的行為，一旦虎力在家裡亂尿尿，馬麻就會藉此修理哥哥，久而久之，健健就會發現，只要虎力犯錯，自己就會挨罵，因此開始會幫忙看管弟弟，讓牠不再任意大小便。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲虎力的哥哥健健改變了牠很多。

前陣子，健健因為老了去當小天使了，離開一段時間之後，媽媽問了虎力，「有沒有想哥哥？」牠突然有反應地低吼，雖然毛孩不會說話，但相信牠們都是感受得到的。飼主眼看著虎力現在如此幸福，也想藉此呼籲「認養代替購買」，「給這些弱勢的小動物一個機會，不要動不動就棄養跟虐待，牠們都是可以好好教育的！每條生命也都是很珍貴的！」

▲虎力現在是個懂得撒嬌又幸福的小寶貝了。

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