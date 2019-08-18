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助身障者保持平衡+360度視線範圍　美開放「迷你馬」登機

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▲迷你馬可以登機！美國運輸部（United States Department of Transportation，DoT）於上週發表聲明，准許身障者帶「3種服務性動物」登機，其中包括狗、貓及迷你馬；其中提到，若是航空公司阻止乘客們攜帶服務性動物上機，將會被罰款。（翻攝自James – Amazon FC Ambassador推特）

▲迷你馬也可以登機。（圖／翻攝自James – Amazon FC Ambassador推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

迷你馬可以登機！美國運輸部（United States Department of Transportation，DoT）於上週發表聲明，准許身障者帶「3種服務性動物」登機，其中包括狗、貓及迷你馬；其中提到，若是航空公司阻止乘客們攜帶服務性動物上機，將會被罰款。

綜合外媒報導，聲明中也提到，關於動物的物種，會確保「最普遍的服務性動物」，像是狗、貓及迷你馬可以登機，若是航空公司試圖阻止，將會被罰款；同時強調，迷你馬是目前最常見和最常使用的服務性動物之一。

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據報導，國家身障者人權網路的資深律師Kenneth Shiotani表示，很多原因都可以說明，為什麼有些人會想帶迷你馬登機，不過最大的原因還是因為牠的身體特徵。對於部分的盲人來說，導盲馬的個性比較溫和，更可以讓身障者保持平衡；學習力也高，還有近360度的視線範圍。

Here's a miniature horse on a plane pic.twitter.com/1aSt94nvDW

— James – Amazon FC Ambassador (@etienneshrdlu) 2016年10月22日

關鍵字： 美國登機迷你馬服務性動物

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