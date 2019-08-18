顧家咬爛紅包！尿布「炸雞狗」無辜歪頭　媽崩潰：清蒸還紅燒

▲狗狗看到馬麻回家馬上裝無辜迎接。（圖／有點毛毛的／網友林尹襄提供）

記者闕雁琳／綜合報導

一餐好幾千元比人吃的還貴！日前有名女飼主分享一張崩潰的照片，這天她一如往常的回到家，看見房間的地板散落滿滿的紙鈔碎屑，近看才驚覺家裡的愛犬竟然趁著沒人注意，把放在桌上的紅包咬去玩，被發現之後無辜歪頭，損失慘重讓馬麻當場崩潰。►戀愛老司機：重點是眼神

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「下班回家看到這種情況，請問大家建議清蒸、紅燒，還是油炸？」網友林尹襄在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文並在Hashtag上寫著，「不怪你是我自己沒收好」、「但我想知道新台幣好吃嗎？」、「那你知道心在淌血的感覺嗎？」、「沒關係我依然愛你」，畫面中，殘缺的紙鈔在地板上哀號，明顯剛剛是遭到兇手無情撕咬，而貴賓狗穿著尿布，滿臉無辜的看著鏡頭，臉上毫無悔意，試圖裝傻帶過，一頭亂毛遠遠看就像一塊炸雞。

▲媽：損失的錢從零食費裡面扣XD（圖／有點毛毛的／網友林尹襄提供）

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許多網友看完紛紛留言笑說，「這餐點心好幾千」、「當初全部買罐罐不就沒事了」、「3杯比較下酒」、「懂的人都知道新鮮的都做清蒸...」、「好多小朋友飛走了」、「台灣銀行好像可以收破裂的，趕快拼起來，才能買配菜處理主菜」、「原來十萬塊一頓這麼飽啊！」、「這款已經炸過了喔，再炸就焦了」、「建議把時間花在拼圖上會比較有成就感」。



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