暴雨沖進抽水站！台南黃狗困7米圍牆「貼壁悲鳴」　結局暖哭網

記者闕雁琳／綜合報導

台灣各地區被暴雨轟炸，許多地區水位上漲，不少流浪動物也因此受困。台南一隻黃狗似乎是不慎掉入溪流當中，從上游沿路被沖進仁德正義抽水站。由於水流十分湍急，狗狗只能站在7米高的圍牆不知該如何脫困，若是掉下去馬上又會被沖走，踩在牆邊突出的小平台貼壁悲鳴，所幸知名動物救援人士徐文良接獲通報，立即前往，驚險萬分的救援過程感動無數人。

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▲▼黃狗受困在抽水站貼壁悲鳴。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）粉專，下同）



「嗚嗚...有誰可以救救我，水快淹上來了...」徐文良在臉書粉絲團分享救援過程，今日(18日)上午接獲緊急通報，台南一隻黃狗疑似從上游被沖到抽水站，剛好在抽水站牆邊有突出一塊平台，可以暫時踩著，牠站在7米高的圍牆，底下水位已上升到4米處，底下無路可退，一直哀嚎呼救，見到人就搖尾。

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▲▼狗狗被救上來立馬找徐大哥撒嬌道謝。

「機會只有一次，錯過了，你就被水沖走！」徐文良趕到現場，觀察整個地形，繃緊神經拿起長桿，一邊安撫狗狗的情緒，一邊準備套住牠的脖子，迅速的拉上岸，成功將狗狗救起，並取名為「正義哥」。

正義哥一上岸，馬上露出可愛的微笑，主動靠近徐文良腳邊磨蹭撒嬌，似乎在道謝的可愛模樣，讓鐵漢般的他也忍不住被融化，開心的直呼，「孩子餓到都見骨了，我帶你回家，好好幫你補一補吧」。

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▲▼狗狗被取名為正義哥，跟著大家回到護生園安置。



許多網友看完驚險的過程紛紛感動的說，「聽到狗狗的哭聲心都要碎了」、「救援超危險的，一不小心也會被反拉，謝謝徐大哥！」、「我感動到都哭了 ，感謝徐大哥你們救毛小孩」、「哀嚎聲聽得讓人心疼又緊張」、「真心感謝徐大哥，小黃開始要幸福」、「真心感謝徐大哥，小黃開始要幸福了」。

「嗚嗚……有誰可以救救我 水快淹上來了！」 站在7米高的圍牆上 底下水位已上升到4米處 狗狗在底下無路可退 一直哀嚎呼救 「孩子，拜託你不要動！現在我們都只有一次機會」 這裡是一條大排溪 好多的分流匯集到這裡流出 這幾日南部豪大雨，水位不斷升高，水流非常湍急 狗狗疑似從上游被沖到這裡 剛好在抽水站牆邊有突出一塊平台，讓他可以暫時着點，發出嗚嗚~的哀鳴求救聲 接到緊急通報，路上一直祈禱狗狗不要慌，一定要在原地等我 我們真的只有一次機會！！！ 來到現場，觀察整個地形後 準備出手前，深呼吸，冷靜 拿起長桿套住狗狗，拉上來的過程讓我繃緊神經絕不能 失手 狗狗終於救上來了！ 「嗚嗚……我以為我就要被水沖走了」 小黃被救上來之後，高興的直搖尾巴，還來我腳邊撒嬌磨蹭，好像在謝謝我們救了他 小黃，我也要謝謝你站在那裡等我 我們彼此只有一次機會 錯過了，你就被水沖走了 孩子餓到都見骨了 我帶你回家，好好幫你補一補 這裡是台南仁德正義抽水站 所以以後你就叫「正義哥」吧！ 。。。。。。。。。。。。 長幾公里，寬，高7米 底下水位已上升到4米處 狗狗在底下無路可退 一直哀嚎呼救 水流湍急，水位不斷上升 人跟狗狗都很危險，只有一次機會，一旦失手就被沖走了 #求救影片 仁德正義抽水站，救援 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1297447113763397&id=482873861887397 由徐文良（徐園長護生園） 發佈於 2019年8月18日 星期日

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