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大狗狗「不夠霸氣」遭棄　遇上可愛小跟班皺眉心鬆開了

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（圖／翻攝自Facebook／Battersea Dogs＆Cats Home）

▲Fraser因為不夠霸氣，慘遭前主人棄養。（圖／翻攝自Facebook／Battersea Dogs＆Cats Home）

記者詹筠怡／綜合報導

Fraser是一隻外表看似凶狠，實際上內心卻住著一隻小狗的大狗狗，當牠第一天來到收容所Battersea Dogs＆Cats Home時，所有人都對於牠的主人不要牠感到難過，因為牠是一隻那麼善良的狗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

前主人表示，他想養的是一隻很霸氣的大狗，而Fraser太過膽小，不適合他。工作人員的觀察則是，Fraser或許經歷過可怕的事情，因為牠連離開自己的狗窩都會非常害怕，大家擔心這樣的個性很難找到下一個新家，於是想了很多辦法。

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（圖／翻攝自Facebook／Battersea Dogs＆Cats Home）

▲直到遇見了Pancake，Fraser終於變得有自信了。

最後有人建議讓Fraser認識新的朋友，而那個最棒的選擇就是Pancake！Pancake是一隻超熱情的巴哥犬，才6個月大的牠對任何人事物都充滿好奇，果然牠們兩個一拍即合，在Pancake的感染之下，Fraser逐漸打開心房，牠們相處時間越長，Fraser越開心。

感謝Pancake的努力，現在Fraser鬆開了眉心，變成一隻快樂的狗狗，人見人愛，所有人都相信牠很快就要找到新家了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Battersea Dogs＆Cats Home）

（圖／翻攝自Facebook／Battersea Dogs＆Cats Home）

▲兩隻狗狗是彼此最好的朋友。

關鍵字： 大狗小狗巴哥犬棄養

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