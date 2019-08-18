零食被孩子吃掉　貓爸爸生氣了...「轉身埋奴才懷裡」耍賴

▲零食被小孩吃掉，貓爸爸生悶氣。（圖／翻攝自抖音APP「meizhawo」，下同）

記者陳靜／綜合報導

為人父了還像個小孩子一樣！大陸網友在抖音APP「meizhawo」分享一段影片，傲嬌萌貓「大吉」這天和牠的親生孩子被奴才抱著，沒想到下一秒主人親手送上美味零食時，卻直接進到了寶寶的口中，貪吃的大吉見狀後，氣得轉頭埋進奴才的懷裡，無論主人說什麼牠都不肯理，就像個生氣的女友一樣，還把手手抽走呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，大吉全程臭臉面對一切，明明已經充分地表現了不爽的心情，主人卻仍將零食送進孩子嘴裡，於是牠忍無可忍，怒氣飆到最高點，只好委屈巴巴地轉身埋到奴才的懷裡，拍攝者數度牽起大吉的小短手，想要挽回局勢，但是牠卻毫不領情，只是低著頭掩飾著難過的神情，讓人看了好想抱緊處理啊！

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這則影片立刻受到網友們瘋傳，並且紛紛留言笑回，「孩子都有了，還撒撒嬌嬌的」、「太可愛了吧」、「大吉吉外貌是個難生，內心有個公主」、「我喜歡這脾氣！」、「別碰我，讓我自己安靜會」、「超喜歡委屈巴巴的大吉」、「要是我家貓，早就跟你打起來了」、「戲精貓無誤」、「好可愛的貓啊，委屈的樣子讓人心疼」、「人家也還是個寶寶啊～」、「難怪說女朋友像貓」、「貓爸：我不吃，吃了會被牠娘打」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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