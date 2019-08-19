水溝撿到一坨垃圾球　她帶回家大改造…憨汪認牠當老大

▲從水溝裡撿到的小貓，在新家變成老大。（圖／翻攝自Facebook／Sam Gerth）

記者詹筠怡／綜合報導

這個小東西看起來不起眼，但只憑牠的外表判斷很容易被騙的，牠不但是一個小鬥士，還知道如何在重要的時候讓自己顯得很有氣勢。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Sam Gerth的女朋友下班回家時，在水溝裡發現了像是一團垃圾的小Nimbus，小傢伙全身覆蓋泥土和油污。他們合力幫Nimbus洗澡，原本不停發抖的小傢伙經過清理，變身成一隻美麗的小白貓。

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▲第一次見到狗狗，牠不但不害怕，還立刻給狗下馬威。



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Sam Gerth家裡本來就有另外2隻狗狗，和2隻貓咪，他很擔心老鳥會欺負新來的小貓，但初次見面時，Nimbus立刻把自己蓬成兩倍大，讓狗狗知道牠是新的老大，接下來，毛孩們不但相處愉快，可愛的Nimbus可說是偷走了所有人的心。

在Nimbus到新家一個半月後，蛻變成一隻健康又快樂的美貓，Sam說，「牠是可愛的小傻瓜，有最棒的個性。」垃圾球不只找到了家，還變成大家的最愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小貓很快就擄獲了全家的心，狗狗還把牠當作新的老大。