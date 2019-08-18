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貓咪不尿尿…醫生診斷卻說沒問題　「牠尿在你不知道的地方」

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（圖／翻攝自推特／sarami_p）

▲推主說，家裡的貓咪都不尿尿，獸醫卻診斷沒有問題。（圖／翻攝自推特／sarami_p）

記者詹筠怡／綜合報導

家裡的毛小孩不會講話，如果懷疑牠們身體出問題，除了帶去看醫生之外沒有別的辦法，但你知道嗎？有時候牠們可能不是生病，而是有秘密沒告訴你，這位日本貓咪飼主就因此差點崩潰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

日本推特網友sarami_p分享自家貓咪看醫生的經歷，「貓咪突然都不尿尿，帶去看醫生、做了超音波檢查，醫生卻說『有點糟糕…貓咪尿尿沒有問題，應該是偷偷在家裡某個地方尿了。』」

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（圖／翻攝自推特／sarami_p）

▲搞了半天，貓咪是自己跑去不知道在哪裡的地方尿尿了。

這位主人非常崩潰，直接PO出貓咪本人，無奈表示雖然醫生已經解謎，但她翻遍全家還沒找到事故現場，無法得知貓咪到底跑去哪裡尿尿，甚至懷疑「最近牠常在我放cosplay服裝的衣櫃裡睡覺，該不會是尿在那裡……」？

對於這起悲劇，網友除了同感崩潰之外，也留言給這位貓奴拍拍「放心啦，這種天氣，應該很快就會知道到底尿在哪了。」「我們家的咪咪也常常不尿尿，看來我要大難臨頭了。」也有網友提醒「可能是貓砂盆太髒才不尿尿在裡面，記得要打掃～」。

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關鍵字： 日韓風獸醫貓咪尿尿

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