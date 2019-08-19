睡搞搞也在吃！法鬥寶寶夢中「嚼嚼」　網友：融化惹～

實習記者呂欣潞／採訪報導

小法鬥「肉包」在睡夢中不斷嚼嚼自己的小嘴，手手擺起投降姿勢，還發出了療癒的咀嚼聲，不知道夢到什麼美食？飼主用粉專「一顆小肉包」在臉書社團「有點毛毛的」分享這段影片，可愛畫面讓網友瞬間融化。

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▲肉包睡到嘴巴開開。（圖／粉專@一顆小肉包提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中可以看到，寶寶肉包躺著睡覺的樣子好像一隻北極熊，不知道牠究竟夢到什麼美味的食物，該不會是肉包吃著肉包吧！飼主接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這段影片是肉包2個月大時拍攝的，現在肉包1歲了，還是常常夢到在跑步、吃東西，只能說汪星人真的是很容易做夢跟得到滿足的生物。

▲好香～可以分我一口嗎？（圖／粉專@一顆小肉包提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，肉包非常貪吃，只要買了新的零食跟飼料，就可以顧著一整天，他創了粉絲專頁「一顆小肉包」，紀錄毛孩日常許多逗趣的行為，滿滿的ㄎㄧㄤ感讓人哭笑不得。

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▲你這個貪吃的小肉包！（圖／粉專@一顆小肉包提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看到小肉包睡覺的影片，紛紛留言表示，「連睡覺也愛吃」、「給他一個奶嘴」、「嘴嘴好可愛哦！聲音好療癒哦！」、「各位，偶不是愛吃噢，而是為了要長大辣～」、「怎會那麼Q啦」，其實肉包正在轉大人啦，需要很多肉肉，不要再笑牠了！

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▲肉包的臉臉很好捏。（圖／粉專@一顆小肉包提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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