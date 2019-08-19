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紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰

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▲紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲汪汪咬壞床單，媽媽崩潰。（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／採訪報導

看看你幹了什麼好事！網友祐寧日前在臉書社團「有點毛毛的」發布一則貼文，出門回到家，看到房間的床被挖了一個大洞，裡頭填充物整個炸出來，乍看之下好像紅貴賓的毛，差點變成命案現場，讓飼主不禁一問，「這是要清蒸還是紅燒呢 ？」

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▲紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲洋洋怒瞪鏡頭，小心別惹牠！（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

罪魁禍首就是這隻「偽二哈」的米克斯「洋洋」！飼主祐寧接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，洋洋是家中阿嬤從公園裡撿回來，目前6、7個月大，平常只要出門上班，毛孩就會在家裡咬爛不少東西，專長就是搞破壞，不管是尿布墊、玩具，或是放在桌子上的東西，都逃不過洋洋的魔掌，無一倖免，這次床墊就被牠挖到看見彈簧。

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▲紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲洋洋根本是無敵破壞王～～（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看到這個悽慘的狀況紛紛表示，「這應該要油炸了」、「還以為是貴賓被剃完毛現場」、「我以為你家的貴賓自爆了」、「把他塞進去讓他清醒清醒」、「毛孩：只想換新的床 所以⋯⋯⋯⋯⋯⋯」、「都嚇到掉毛了 原諒牠吧」、「這比較像命案現場」。

▲紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲洋洋：我很可愛吧！（圖／網友祐寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 米克斯二哈偽二哈紅貴賓破壞

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