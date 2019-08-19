旁邊顧吃「台中好料」！　汪面前空空怨念斜眼瞪：我要翻桌囉

▲可成看著整桌好料卻不能吃，氣得瞪姐姐。（圖／有點毛毛的／飼主WeiChen Lee提供）

記者何睿宜／綜合報導

世界上最遠的距離就是「看得到、吃不到」。家住高雄的米克斯狗狗「可成」這天和家人到台中玩，吃飯時姐姐點了滿桌好料，卻沒一樣可以分牠，讓牠只能在一旁乾瞪眼，氣呼呼又哀怨的模樣全被拍下po網，逗得網友們哈哈笑。►戀愛老司機：重點是眼神

姐姐WeiChen Lee表示，17日中午到達台中，第一次享用台中炒麵，覺得超好吃，「旁邊沒吃到的那個超生氣一直瞪我，但不影響我的食慾。」照片中，可成乖乖坐在推車裡，面對眼前一整桌香噴噴飯菜，皺著眉頭面露不悅，卻又傲嬌地斜眼看著，表現出沒有很想吃但心裡很想吃的樣子。

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▲可成露出哀怨表情。（圖／有點毛毛的／飼主WeiChen Lee提供）

網友們看了紛紛留言笑說，「可成的眼神說明了一切...」、「這眼神超有戲的」、「這眼神是說，就妳吃好料的，那我的呢？妳對得起我嗎？」、「牠想說為什麼你放手機在牠面前而不是食物」、「牠已經準備翻桌了喔」、「很怒」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

※寵物雲提醒您：狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，狗狗若吃到含有巧克力、咖啡因的食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重可能造成生命危險，千萬別因為牠們楚楚可憐的眼神就隨便餵食喔～（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲豐盛的台中美食。（圖／有點毛毛的／飼主WeiChen Lee提供）

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