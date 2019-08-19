「超圓肉餅」九宮格裡跳芭蕾　魔性舞姿害網友狂重播1小時！

記者何睿宜／採訪報導

甚麼影片一點開就不小心浪費了1小時？飼主Amanda Li分享自家萌貓「春花」的抖音影片，只見牠頂著一張圓滾滾的臉，表情呆萌地任人擺布，一下揮揮小貓掌，一下舉起翹尾巴，配合音樂就像再跳芭蕾舞似的，連Amanda Li都忍不住瘋狂重播。►戀愛老司機：重點是眼神

▲春花長得超可愛，但個性卻很調皮搗蛋。（圖／飼主Amanda Li提供）

Amanda Li受訪時表示，春花今年3歲，是當初救援回來的貓媽媽所生下3個孩子中排行最小的，「個性很皮，也是最聰明的，常常搗蛋，也很聒噪、很愛回嘴也很會撒嬌～」。值得一提的是，愛說話的春花雖然有張肉餅臉，但體重其實才3公斤，「臉大就是吃虧。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲春花的臉圓滾滾，被媽媽戲稱「肉餅臉」。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲春花的臉圓滾滾，被媽媽戲稱「肉餅臉」。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲雖然臉很大，但春花體重只有3公斤。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲雖然臉很大，但春花體重只有3公斤。（圖／飼主Amanda Li提供）

最近網路上有國外飼主幫愛貓拍攝九宮格影片，因為十分可愛，引起廣大迴響。Amanda Li看了，決定也來玩玩看，剛好春花在旁邊睡覺，就被抓來擔任主角，「牠平常不會讓我這樣玩，可能還沒清醒反應不過來，就這樣讓我玩弄。」Amanda Li笑說，她也有嘗試拍攝家裡另外4貓，可是都失敗了，「貓咪很軟，真的不好控制，只能趁牠們睡覺的時候欺負一下。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲Amanda Li家中有5隻貓咪。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲春花是3年前Amanda救援回家的貓媽媽所生。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲春花排行老么。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲春花從小就有一張圓臉。（圖／飼主Amanda Li提供）

Amanda Li將春花的九宮格影片貼上臉書公開社團「有點毛毛的」並寫道，「不小心看了10分鐘……。趁我家春花還在睡覺恍惚的時候拍的。」網友們看了紛紛留言，「莫名的一直看」、「那個尾巴可以」、「太魔性了，會一直看」、「水上芭蕾的概念嗎」、「如果再長一點就好了，現在唯有不停的重播」、「這是什麼浪費時間的影片，害我不小心看了1個小時。」

▲春花在九宮格影片中揮揮小手。（圖／飼主Amanda Li提供）

▲春花拍攝時才剛睡醒，一臉茫然。（圖／飼主Amanda Li提供）



▲春花很愛說話，尤其喜歡回嘴。（影／飼主Amanda Li提供）

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