紙箱裡藏了活的監視器　「犀利眼神」緊盯奴才...她被嚇2次！

▲這是....你想幹嘛！？（圖／有點毛毛的／飼主Nicky Tu提供）



記者吳鎮良／綜合報導

「我就這麼看著你，看到你發寒！」住在屏東的飼主Nicky Tu家中有隻喵星人小美，個性古靈精怪的牠經常做出讓奴才看了傻眼的事情。這天Nicky Tu感覺到遠處有雙眼睛正盯著她看，但一眼望過去，除了紙箱之外什麼都沒有，沒想到她仔細一看，居然有個犀利眼神正藏在紙箱內盯著。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

飼主Nicky Tu日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並註解說，「我的貓很喜歡這樣偷看，我已經被牠嚇到2次了，請問我該注意什麼......」。照片中可以看到，貓咪小美溜到紙箱內躲好，隔著一個小洞口，仔細觀察外面奴才的一舉一動；有趣的是，每張照片都只露出一隻眼睛，模樣既可愛又神祕。

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▲喵星人小美喜歡睡在紙箱裡。（圖／有點毛毛的／飼主Nicky Tu提供）



▲紙箱內監視器的真面目！（圖／網友Nicky Tu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在網路上曝光後，不到一日就湧入600多名網友按讚，許多人看到貓咪的眼神紛紛留言笑說，「去燒香拜拜，順便去收驚」、「真的會被嚇到」、「小心！你家被裝針孔了」、「奴才你不要偷偷來，我在監視你」、「看奴才有沒有乖乖鏟屎」、「做個小窗簾關起來」、「在跟你玩躲貓貓嗎？真的會被嚇到」、「多嚇幾次就會習慣了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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