新北特定寵物長照機構破百家　一起陪伴毛孩子到生命盡頭

▲板橋動物之家癱瘓動物長照復健工作。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

為提升毛寶貝生活照護品質，新北市政府動保處推動動物醫院及特定寵物業者設置新北市特定寵物長照機構，全國首創經過培訓後取得結業證書及考試合格證書，全市特定寵物長照機構已達百家以上，於19日在新北市政府舉辦「新北市特定寵物長照機構啟動儀式」，由新北市副市長吳明機主持，吳明機表示設置新北市特定寵物長照機構，彰顯對動物福利的重視，全面提升本市動物長照醫療福祉，具體實現新北市為動物友善城市。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

根據全國寵物登記系統統計，本市家犬約有13萬4千多隻、家貓約有5萬多隻，10歲以上老年犬5萬9千多隻，佔犬隻總量4成，而老年貓有8千多隻，佔貓總數2成。數據顯示犬、貓老年化已有攀升趨勢，照護老年犬貓和照顧人類長者一樣，必須注意身心健康狀況，故專業機構可協助飼主進行照料。

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▲動物醫院對後肢癱瘓動物進行水療療程。



動保處到中盟動物醫院抽查輔導長照設置，碰到剛好帶狗來進行長照治療的飼主倪國淦表示：「寵物就像我們的家人一樣，以前牠們老了病了多數人會選擇自己照顧，但現在醫療越來越發達可以尋求長照機構協助，給毛寶貝一個不一樣的機會」。板橋動物之家獸醫師林德田表示：「我們幫老年傷殘收容動物製作輪椅護具、提供長照醫療及復健照護，甚至培養專業照護人員協助提升毛寶貝的生活照護品質，都是希望守護動物一輩子。」

▲動保處培訓內部人員進行輪椅製作。



毛寶貝常見的老化症狀如眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等。老化症狀促使健康隨著時間流逝，生活品質就受到影響。如飼主照護上需協助，特定寵物長照機構就是一個很好的選擇，具備專業照護人員，提升毛寶貝的生活照護品質安養終老。

新北市政府輔導動物醫院及特定寵物店家設置長照機構，開設老年犬貓照護課程，除了獸醫師所有照護人員須通過考試領有及格證書，經審核通過的動物醫院可懸掛本府授予「特定寵物長照動物醫院｣牌證，符合資格的特定寵物業店家可懸掛「特定寵物長照之家｣，長照機構不僅有專業長照人員進駐，更有獸醫師與醫療資源作為後盾，為毛寶貝健康做好守護。

▲動保處開設課程培訓人員進行犬隻按摩。



副市長吳明機表示，為提升動物福祉，新北市政府在今年建構動物保護網，推行一系列政策包含動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及毛寶貝長照安養，整合所有照護資源，在毛爸媽們有需求時，都可於新北市動物保護網尋求協助。新北市政府輔導動物醫院及寵物業店家設置特定寵物長照機構，培訓專業照護人員，將可協助飼主減輕照顧壓力，也讓毛寶貝終老安寧更具體的實現，讓我們一起守護毛寶貝、守護我們的家人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲動保處開課培訓長照專業人員。