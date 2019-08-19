登革熱噴藥成分屬於低毒性？　獸醫師：對貓咪和魚類是劇毒

▲北市府針對本土登革熱疫情進行社區消毒。（圖／記者呂佳賢攝）



記者吳鎮良／採訪報導

台北市昨（18）日確診首例登革熱病例，個案為一名居住在大安區建安里的30多歲男性，台北市衛生局也在今（19）日進行週邊100公尺範圍調查病媒蚊密度、清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。不過有獸醫師認為，預防登革熱使用的環境用藥有除蟲菊酯成分，雖然對人類和狗屬於低毒性，但對貓和魚類是屬於劇毒。

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蕭序諺獸醫師17日在臉書PO文透露，每年在政府噴灑完預防登革熱環境用藥後，診所都會收治幾個貓中毒的病例，幸運的往往要住院數週，還得準備很難買的藥，有的則不幸死亡。「不要聽信衛生局稽查人員和外包商噴灑人員說，對動物無毒性，一定要先把貓撤走，不易清理的東西寧可丟掉！」

▲▼預防登革熱使用的環境用藥有除蟲菊酯成分，雖然對人類和狗屬於低毒性，但對貓和魚類是屬於劇毒。（圖上／飼主黃靖憲提供，圖下／翻攝自推特@sarami_p）



根據台北市政府衛生局官網顯示，衛生機關於戶內噴灑的藥品為除蟲菊精成分，對人體毒性很低。蕭序諺獸醫師說，「昨天衛生局放室內的是一般水煙殺蟲劑，成分是賽酚寧 (Cyphenothrin) 7.2%w/w，平常戶外的用藥是賽滅寧和有機磷輪著用，賽酚寧和賽滅寧都是不同結構的除蟲菊精。狗狗比較沒影響，但貓對除蟲菊精耐受度很低，很容易導致中毒。」

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蕭序諺獸醫師也提到，有機磷對犬貓都有毒，如果飼主會放狗狗去公園玩，又不慎吃到灑完戶外的登革熱藥劑的話，就會有中毒反應；此外，除了毛孩子之外，如果有民眾飼養陸龜在院子的，盡量能避開就避開。

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▲如果室內有噴灑水煙殺蟲劑，獸醫師建議先緊閉門窗數小時，再打開門窗讓空氣流通，並且用清水擦拭貓會接觸的地方。（圖／蕭序諺獸醫師提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



登革熱噴藥須知與事後處置

一、噴藥前注意事項：

1、是使用水性除蟲菊精化合物，就是家用殺蟲劑的加強版，因為人體比蚊蟲大很多，所以毒性影響較低，但是對於體重較輕與幼童可能會有一些影響，噴藥時要離開；另外對於水生動物有毒性，例如魚類，所以要包覆。

2、噴灑區域一定是逐層逐戶，且在確診個案方原五十公尺內全噴，包含頂樓到地下室。

3、若是無人在家或是單位，衛生單位會帶鎖匠來強制開門噴藥，這是依據傳染必防治法第38條授權。

4、拒絕或是妨礙噴藥，會被依傳染病防治法第38條與67條，處6萬以上30萬元以下罰鍰。

5、建議將電腦等精密儀器包覆，但請勿過度包覆，避免斑蚊躲進去，降低防疫成效，更對內部人員帶來染病風險。

二、噴藥後注意事項：

1、噴完後請保持門窗緊閉至少一小時，才能夠確保成蚊死光。之後在戴口罩(至少要有活性碳)，進入開門開窗。

2、若是食物或是飲水直接碰觸藥劑煙霧，請逕行丟棄或倒除，切勿食用，避免中毒。

3、本藥劑會自行揮發，可用施布擦拭；若是不擦拭，可維持短暫除蟲的效果。

4、請注意地板是否濕滑，避免跌倒。

5、依照傳染病防治法第38條，公司行號與政府機關應給予公假，如需請假證明，請於噴藥當天洽詢衛生所同仁。

三、噴藥與防疫：

1、噴藥只能治標不能治本，蚊卵可以乾燥存續一年，遇水就孵化，為因應現在疫情，北區請天天清除或刷洗容器，其他區每三天清理一次，多於容器請盡早丟棄與回收。

2、若是你或家人有發燒、頭痛、後眼窩痛或關節痛等症狀，請盡速去衛生所抽血或是一般診所就醫，並說明有無被斑蚊叮咬、或是蚊子很多等細節。

3、抽血檢驗結果前請盡可能待在家中，並噴灑殺蟲劑，避免萬一帶有病毒，被斑蚊叮咬而導致疫情擴散。

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