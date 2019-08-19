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聽到「來～阿嬤摸肚子」！開門見汪汪犯大忌　媽怒：快給我下來

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記者林韋辰／綜合報導

來到阿嬤家就變成阿嬤寶貝了！粉專「自帶眼線的米克斯之年老生活」18日PO出一則可愛影片，內容是飼主上完廁所，聽到「來～阿嬤摸摸」，打開房門驚見11歲荳荳跟阿嬤在偷情，荳荳還開心趴在床上享受「愛的摸肚肚」，媽媽當場小發怒，直呼「快給我下來」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲聽到「來～阿嬤摸肚子」！開門見汪汪犯大忌　媽怒：快給我下來。（圖／粉專@自帶眼線的米克斯之年老生活提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤躺著摸荳荳的樣子非常可愛。（圖／粉專@自帶眼線的米克斯之年老生活提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

媽媽先在門外聽到一些聲音，轉開把手映入眼簾的是，阿嬤慵懶側躺，手手輕輕抖著荳荳小肚肚。而荳荳則是一臉驚呆，似乎知道「自己跳上床被發現」？定格看媽媽好幾秒後才回神，下秒尷尬跳下床搖尾討拍拍，媽媽傻眼又好氣的說「齁！你好意思睡阿嬤的床啊？還摸肚子摸肚子這樣喔？」

「覺得很無言欸！牠有阿嬤連媽都不要了」飼主劉瑋婷無奈地笑說。她表示，以前住在觀音時，荳荳進廚房或是床上都是大禁忌，結果現在到了阿嬤家，這些規則通通被打破...。同時也提到，阿嬤非常寵愛荳荳，任由牠想幹嘛就幹嘛。

▲聽到「來～阿嬤摸肚子」！開門見汪汪犯大忌　媽怒：快給我下來。（圖／粉專@自帶眼線的米克斯之年老生活提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤最疼荳荳了。

之前荳荳生日的時候，阿嬤特別去買杯子蛋糕給毛孫享用，結果女兒想討一口，卻被大力拒絕。媽媽說，「我真的很氣欸～明明杯子蛋糕有五個，我媽卻一個也不給我吃？真的好心痠喔。」

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關鍵字： 米克斯阿嬤房間門

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