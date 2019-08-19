爸唱KTV麥克風遞嘴巴：換你！　柴歌魂爆發接唱還有回音繚繞

記者林韋辰／綜合報導

住在花蓮的飼主Grace Chin發現1歲愛犬「卡布」原來會唱歌，整個超級驚奇！這天卡布跟爸爸媽媽去KTV，原本在唱歌的爸爸忽然唱到一半安靜，轉頭將麥克風遞給牠，沒想到可愛的卡布自動「阿嗚～」接唱，讓整個氣氛增添不少樂趣。

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從媽媽錄下的影片中可見，卡布乖乖坐在旁邊沙發，不時低頭「汪汪汪」幫忙伴奏。這時爸爸注意到不安份的牠，下秒突然不唱，迅速遞上麥克風，嘟在卡布嘴巴前面說「換你！」，果真卡布繼續汪汪大叫，「阿嗚」的回音繚繞在整個包廂。

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▲卡布努力汪汪汪唱歌。（圖／網友Grace Chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



可愛的卡布平常不喜歡說話，但到了KTV就整個「唱歌魂」爆發。媽媽笑說，「我無意中發現卡布會跟爸爸一起唱歌！然後整個配合度超高的啦～哈哈！看到那個小短嘴，心都整個融化了。」同時也提到，爸爸會依照卡布的習慣與反應，對牠做出許多好笑的互動。

▲卡布的爸爸是飛行傘教練，喜歡窩在袋子裡吹風。

媽媽將卡布唱歌的影片上傳到柴犬社團，網友看完紛紛留言，「哈哈哈太可愛了」、「讚啦」、「牠說爸爸你不要唱了！麥克風拿著不放，該換我了」、「快～快找汪汪唱歌XD」。

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▲卡布被剃出兩條小眉毛。

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