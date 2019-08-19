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餓了餓了！貪吃柴「認真臉」按鈴　不給猛催：蠢奴快送餐啦

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記者林韋辰／綜合報導

為了肉肉什麼都好！住在花蓮的1歲柴柴「BonBon」超貪吃，自從學會按鈴討肉肉後，天天都在「噹噹噹」提醒奴才餵飯囉！這天BonBon表情嚴肅，雙眼緊盯媽媽手中肉肉一直看，並用小狗掌瘋狂按鈴，討吃模樣相當可愛。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

影片中，柴柴站在沙發上，神情有些凝重。只見牠默默伸出小狗掌，壓了電鈴兩下後，嘴邊立即出現小零食。BonBon吃完後，再次低頭噹噹噹，有時候嘴巴明明還有東西，但是小手就是忍不住先偷按。

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▲餓了餓了！貪吃柴「認真臉」狂按鈴　不給猛催：蠢奴快送餐啦。（圖／粉專@柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲BonBon有時候會敷衍按兩下。（圖／粉專@柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽說，「而且搞笑的是，如果我們一直不給肉乾的話，牠就會一直一直按，會催餐喔！」同時也提到，BonBon花不到10分鐘時間學會這項才藝，「一開始我們拿牠手手按鈴，讓牠了解這個動作，之後再拿肉乾給牠看，跟牠說『手手按叮叮，就有一個肉乾喔』！結果牠學得蠻快的。」

▲餓了餓了！貪吃柴「認真臉」狂按鈴　不給猛催：蠢奴快送餐啦。（圖／粉專@柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼BonBon是疼愛妹妹的好哥哥。

▲餓了餓了！貪吃柴「認真臉」狂按鈴　不給猛催：蠢奴快送餐啦。（圖／粉專@柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

可愛的BonBon個性親人，出去散步的時候都笑開懷，同時最害怕公狗，不喜歡主動找別隻狗玩。不過牠最親近的狗狗是妹妹「Yumi」，相當疼愛牠。媽媽笑說，「牠真的是很好的哥哥唷～什麼事情都會讓著妹妹，有時候在打鬧，BonBon會故意被打趴。」

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▲餓了餓了！貪吃柴「認真臉」狂按鈴　不給猛催：蠢奴快送餐啦。（圖／粉專@柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本柴又餓了啦...。

媽媽將BonBon按鈴影片分享到柴犬社團，搞笑PO文「服務生上菜！BonBon：再來一份～～（噹～～」網友看完在底下留言，「真口愛」、「半夜會不會也這樣按鈴叫奴才起床餵食」、「好可愛哦！我家也有但都不去按。哈哈」、「奴才送餐速度太慢啦」。

更多精彩影片：

關鍵字： 柴犬按鈴

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