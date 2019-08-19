環境植栽禿一圈！水豚君「幫自己加菜」凸肚靠牆癱坐：舒服～

▲水豚家族經常把環境周圍的植栽吃的光禿禿。（圖／台北市立動物園提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

動物園設計照顧動物的戶外活動場時，盡可能營造出動物原生棲息地的樣貌，種植各類植栽，讓動物能攀爬、躲藏或是直接食用，但有些動物非常聰明，常常會藉此自己加菜，像是水豚家族除了吃掉每天提供的美食，還把環境植栽啃的光禿禿，吃到肚子都凸出來，癱坐露出滿足的表情靠牆發呆，逗趣的模樣讓保育員哭笑不得。►超爽DER！點我現賺 2200

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▲為了展現動物自然的生存行為，住所會盡量營造成近似動物原生棲息地的樣貌。



動物園的空間有限，植物生長速度遠遠趕不上動物使用、甚至破壞速度的狀況，這時就需要保育員們絞盡腦汁，來維持戶外活動場環境的豐富度。這樣的劇情，正活生生在目前最熱門的熱帶雨林戶外區上演，兩座隔著水壕相對的人工小島上，呈現非常明顯的對比，兩邊的植被茂密程度，有非常明顯的差別，保育員發現原因就出在貪吃的水豚跟頑皮的棕蜘蛛猴身上。

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▲年輕的棕蜘蛛猴單身漢群，活動力強且好奇心旺盛。

堪稱「天然除草機」的水豚，除了懂得享用保育員每天提供的美食外，也會一步一腳印，將人工小島下層地面上勉強冒出頭的植栽，吃得乾乾淨淨，無一倖免；年輕的棕蜘蛛猴單身漢群，活動力強且好奇心旺盛，每天在人工小島上層像泰山般盪來盪去，一不小心就把較細小的枝幹給折斷了，累了還會隨手摘嫩葉吃。保育員看著自己努力呵護的植栽，全都被意外破壞、或進了寶貝動物們的肚子裡，也只能無奈搖頭。

▲淡定的大食蟻獸已經開始再探索另一個人工小島。

為了讓人工小島上的植栽可以獲得休養，保育員先利用作業區內的通道，讓調皮搗蛋的棕蜘蛛猴單身漢群，換去另一個植栽較茂密的人工小島，去跟大食蟻獸當鄰居；而原本用來區隔兩座島水壕通路的柵欄也被移開，讓水豚和大食蟻獸可以利用水路互通，各自到另一座人工小島上尋找新天地。或許在原本的小島下層已經吃住得很習慣，水豚君們根本沒有想要游去另一個人工小島的意思，保育員只好透過作業區內的通道，直接將牠們換到另一個人工小島下層的場地去，目前水豚似乎仍有點害羞，只敢靜靜地待在新場地的角落。

▲水豚們的個性天生膽小怕生，總是群體活動。

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▲水豚剛入住時，活動場綠意盎然。

水豚在野外是許多的掠食者的美食，或許也因此演化出相對較機警和害羞的性格，只要在陌生的地方就會全身不自在，即使是動物園裡出生長大的個體也不例外。保育員曾經觀察到，原本在水裡自在悠游的水豚們，因為其中一隻水豚被水裡的魚意外碰撞，整群水豚們竟匆匆游回岸上，不敢再下水。顯然膽小害羞的水豚們還在觀察新環境，才會常常出現3隻害羞的水豚，躲在草叢裡動也不動的畫面，但對於吃東西，這群胖嘟嘟家族完全沒在客氣，相信再過不久，又會和保育員展開一場智力對決，想盡辦法幫自己加菜。

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