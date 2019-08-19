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校犬暑假在幹嘛？　媽驚見牠「找狗進來開趴」...還叫對方躲好

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記者陳靜／採訪報導

「很多人都擔心暑假布朗妮會無聊，其實一點也不！」花蓮品格學院校犬「布朗妮」上學期間時時刻刻都被學生們包圍，幾乎不會有空閒的時候，但是一到了暑假，校園裡空盪盪地，粉絲們都以為布朗妮會因此感到無聊，沒想到這天當飼主進學校餵牠吃飯的時候，驚見牠竟然找狗進來開趴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲校犬布朗妮趁暑假找狗進學校開趴。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲「媽...媽媽妳什麼時候來的？」（圖／網友Vanessa Lin授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

飼主Vanessa Lin無奈笑說，「每次來餵他，都看見牠和不同的小狗們在趴踢！但一見我們來了，又會假裝去把朋友趕走！是以為我剛沒看到你玩得很開心嗎？？」其實那些黑狗朋友是生活在學校後方的浪浪們，牠們非常害怕人群，因此只要學校有人在，牠們就不敢隨意進入，沒想到暑假期間，布朗妮卻擅自到門口接應牠們進來玩，甚至還因為怕被主人看見而趕走對方，逗趣反應讓人不禁笑出來。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲校犬布朗妮趁暑假找狗進學校開趴。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲布朗妮每天下課都享受著萬千寵愛。

其實這些浪浪們已經生活在當地多年，先前Vanessa Lin與同仁也曾經協助送養過6隻幼犬，「最早那批黑狗應該是現在小黑的阿嬤了...。」目前的4隻小黑也都已經由附近的愛媽幫忙抓紮原放，牠們偶爾會趴在校園後方的圍牆上偷看布朗妮，「愛媽讓牠們吃很好，一個個都超精壯，有罐頭、雞肉條、飼料，愛媽常常餵完牠們後，也會到校門口餵雞肉條給布朗妮。」

▲校犬布朗妮趁暑假找狗進學校開趴。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲浪浪們通常都會在圍牆外偷看。

▲校犬布朗妮趁暑假找狗進學校開趴。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲布朗妮和小黑朋友們常常在校門口見面。

布朗妮於暑假期間也是24小時都在校園裡活動，因此每天都會有不同的教職員前來放飯給牠吃，值得一提的是，他們甚至成立了一個群組名為「就是餵了妮」，只要三餐時間一到，就會有住在附近的同仁自告奮勇前往餵食，同時還要拍下認證照傳到群組，和大家分享與回報布朗妮的狀況，非常溫馨呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲校犬布朗妮趁暑假找狗進學校開趴。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲住附近的教職員們每天都會輪流為布朗妮送飯。

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關鍵字： 米克斯校犬流浪狗暑假

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