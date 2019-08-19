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每晚6點門口等阿公！見他回家「愛人式飛撲」　上千人都融化了

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記者吳鎮良／採訪報導

如果狗狗認定了你這個主人，那麼無論你多晚到家，牠都會在門口等著你。台北市一名警員黃靖憲有次在回家路上，看到一隻小幼幼在路上流浪，心疼的他當下便決定收編並取名為「Goma」。現在約6個月大的Goma個性活潑又聽話，而且愛阿公阿嬤勝過爸拔，每天晚上6點甚至會坐在門口前等阿公回家呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

6點門口等阿公，見他回家秒飛撲。（圖／飼主黃靖憲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲見到心愛的阿公回家，Goma飛撲上前去。（圖／飼主黃靖憲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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黃靖憲日前在臉書寵物社團PO出一段影片，並以狗狗的口吻說，「阿公我等你回家等一整天了！」畫面中一開始，Goma坐在門前且目光向前看，尾巴開心的搖擺已透露出內心的期待；只見牠一看到阿公進門後，立刻站起身來幫忙把門推開，接著前肢飛撲向前，身體還蹭到阿公身上撒嬌，就彷彿是看到愛人一樣。

黃靖憲表示，「那天剛好是父親節，我們已經準備好飯菜等阿公（我爸）下班回家，他通常都是18：30進門，但Goma每天18：00就會提早去等門，剛好錄下這個溫馨的畫面。」值得一題的是，如果阿公沒有準時回家的話，Goma則會對著門口汪汪叫，對於阿公超過時間的行為會感到生氣。

6點門口等阿公，見他回家秒飛撲。（圖／飼主黃靖憲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時2個月大的Goma在路上流浪。

6點門口等阿公，見他回家秒飛撲。（圖／飼主黃靖憲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現在6個月大的Goma個性黏人又撒嬌。

當初才2個月大的Goma已經長成漂亮的小美女，雖然是爸拔把牠帶回家的，但是牠卻超愛阿公和阿嬤。黃靖憲表示，「Goma個性黏人又撒嬌，是標準嬤寶，出去被大狗兇只會跑回來叫阿嬤抱抱，而且每次去到阿公的開心農場，最喜歡把自己全身弄髒。」

6點門口等阿公，見他回家秒飛撲。（圖／飼主黃靖憲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼Goma經常跑去找阿嬤討食物，也喜歡去阿公的小農場玩土。

6點門口等阿公，見他回家秒飛撲。（圖／飼主黃靖憲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段超有愛的影片在網路上曝光後，目前已累積上千名網友按讚、分享，許多人看完紛紛在底下留言說，「這就是愛～」、「連毛孩都知道百善"孝(哮)"為先哈哈哈哈」、「阿公一定很疼牠」、「跟我家狗狗一樣，歡迎迎接方式」、「阿公一天都不累了」、「牠站起來那刻真的好開心」、「好會撒嬌的寶貝」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 米克斯飛撲迎接台北

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