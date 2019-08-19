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狗媽媽外出覓食遭車撞　為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺

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▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲狗媽媽意外車禍，為了寶寶們拖行超過800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

嘉義市動物守護協會日前獲報1隻母狗在自由路上遭車輛撞擊，沒想到協會人員趕到現場後，卻發現狗狗已經不在案發地點，於是他們循著周邊的斑駁血跡四處尋找，竟驚見這隻狗媽媽疑似為了回去餵養小寶寶們，一路往孩子們的所在處拖行自己重傷的身軀超過800公尺，但最後仍因內出血不幸離世。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

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▲狗媽媽最後仍不幸離世。

協會專案管理員高嫺容表示，當天一到案發地點後，發現遭撞的狗狗不在第一現場，於是他們沿途隨著拖行的斑駁血跡搜索，最後在800公尺外的路邊，看見了奄奄一息且有哺乳痕跡的黑狗媽媽，因此協會研判狗寶寶一定就在附近，將母狗送至醫院急救的同時，協會人員也在附近尋找幼犬的蹤跡。

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲6隻狗寶寶們在廢墟等待媽媽回來。

「狗媽媽妳要勇敢，我們會把妳的孩子找出來。」一行人向黑狗媽媽掛保證並要牠安心，沒多久後他們果然在母狗倒地不遠處的廢墟裡，發現了6隻幼犬，而小狗們不知道是不是等太久的關係，已經開始在原地啃石頭、吃雜草，沒想到當協會人員正慶幸找到狗寶寶的同時，醫院那邊卻也傳來狗媽媽已經因內出血、肝臟破裂而斷氣的噩耗，幼犬們就這樣瞬間成了遺孤。

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▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲沒想到上一次見面卻已經是最後一面。

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲▼協會人員將幼犬送至醫院進一步檢查。

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲▼狗寶寶們都非常健康。

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

一場意外的車禍，斷了1隻成犬與6隻小狗的活路，在嘉義市動物守護協會的協助下，其中3隻幼犬已經順利找到了新家，目前還有2母1公共3隻黑狗寶寶等待送養中，高嫺容也心疼表示，希望能有人願意給牠們一個活下去的機會，「每一雙眼睛都期待有一雙溫暖的手，彌補年幼的牠們失去母親的傷痛與無助......。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼3隻等待認養的小黑們。

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲狗媽媽外出覓食遭車撞，為餵奶「拖行重傷身軀」逾800公尺。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

※若有意願領養小黑幼犬，歡迎私訊協會專案管理員高嫺容詢問。

關鍵字： 流浪狗汪汪米克斯黑狗狗媽媽車禍餵奶

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