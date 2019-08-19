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人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！

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▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲家裡有客人時，沙發就會長出耳朵。（圖／飼主楊依樺提供）

記者何睿宜／採訪報導

「每當有陌生人來家裡，沙發就會長出耳朵。」飼主楊依樺分享一張照片，看似平凡無奇的沙發上竟多了2對尖尖的小耳朵，原來是家中怕生的貓咪「二寶」和「小花」躲在後頭，不怎麼高明的隱身術也讓網友直呼「超可愛」。►戀愛老司機：重點是眼神

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

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▲二寶和小花。（圖／飼主楊依樺提供）

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲二寶和小花。（圖／飼主楊依樺提供）

楊依樺受訪時表示，白底虎斑的二寶今年大約6歲，是男友讀研究所時中途一窩貓貓裡的其中一隻，最後因為長得最像貓媽媽而被留下；小花則是快要4歲的三花貓，相遇過程也很有趣，「有一次我們一群貓友在台中救援貓咪，在醫院等待時有一個人撿到小花送到醫院，我們貓友接下照顧，但因為實在太可愛，男友受不了，就又收編下來，成為家裡的第3隻貓貓。」

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲二寶今年約6歲。（圖／飼主楊依樺提供）

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲因為小花長得太可愛，楊依樺的男友忍不住收編。（圖／飼主楊依樺提供）

目前，楊依樺和男友共養了5隻貓，其中只有她的貓女兒比較親人不怕生，其餘4貓都很怕生，「但是我女兒不親貓，所以獨立養在房間，4貓在客廳。畢竟我之前在台中中途，我女兒見過不少來看貓的人，因此非常親人，但卻討厭貓，可能覺得自己是人吧XD。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲楊依樺的貓女兒親人但不親貓，所以單獨住在房間裡。（圖／飼主楊依樺提供）

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲貓女兒過去遭人棄養，剛被收編時一度命危，住院1個月才回家。（圖／飼主楊依樺提供）

楊依樺將沙發「長耳朵」的照片分享到臉書貓咪社團中，另外也在留言處貼了一張二寶「浮出來」的畫面笑說，「還不忘偷看一下奴才到底在幹嘛。」網友們看了紛紛留言，「躲喵喵」、「竊聽器」、「我家的是沙發底下會長手（還偷摸客人」、「我的是沙發長毛！毛露出來！」、「自以為躲好，耳朵已露餡」、「外星生物監視中」、「太可愛了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

▲人客一來「沙發就會長耳朵」　閃亮大眼浮出偷看直接萌翻！。（圖／飼主楊依樺提供）

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關鍵字： 沙發中途救援喵星人

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