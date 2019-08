房間傳來怪聲！　爸走近一看…發現寶寶抱著汪汪「學狗語」

▲寶寶和小狗狗窩在床上一來一往地嗷嗚嗷嗚。(圖/翻攝自推特@_breezzz)

記者何睿宜/綜合報導

國外一名爸爸聽到房間傳來奇怪聲音,決定上前查看一番,沒想到一打開房門,卻被眼前的一幕給融化了!原來,他看見兒子和家裡的狗狗一起躺在床上,一來一往地仰頭嚎叫,可愛的畫面讓人忍不住嘴角上揚。►戀愛老司機:重點是眼神



影片一開始,爸爸站在門外,聽到裡頭傳來一陣陣「嗷嗚嗷嗚」的叫聲,疑惑地說「我不知道發生了甚麼事。」接著鏡頭帶到房內,就看到小男孩和小狗狗窩在大張雙人床的一角,一人先奮力一叫,一狗也奮力跟著叫;小男孩看到愛犬的反應,還伸出手疼愛地摸摸對方的頭並摟進懷中,一邊咯咯笑道,「你真有趣~!」(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

推特帳號@_breezzz於2018年10月分享這段影片並寫道,「寶寶熱加上狗狗熱,噢不噢不。」影片當時很快地在網路上掀起熱潮,最近又被網友翻出來回顧,至今累積超過21.3萬次轉推,以及53.1萬讚,許多人看了都留言笑說,「太甜了」、「被可愛到翻」、「最驚訝的是寶寶對狗狗超級溫柔」、「好有愛的畫面啊!」(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

