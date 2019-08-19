房間傳來怪聲！　爸走近一看…發現寶寶抱著汪汪「學狗語」

▲寶寶和小狗狗窩在床上一來一往地嗷嗚嗷嗚。（圖／翻攝自推特@_breezzz）
記者何睿宜／綜合報導
國外一名爸爸聽到房間傳來奇怪聲音，決定上前查看一番，沒想到一打開房門，卻被眼前的一幕給融化了！原來，他看見兒子和家裡的狗狗一起躺在床上，一來一往地仰頭嚎叫，可愛的畫面讓人忍不住嘴角上揚。►戀愛老司機：重點是眼神
影片一開始，爸爸站在門外，聽到裡頭傳來一陣陣「嗷嗚嗷嗚」的叫聲，疑惑地說「我不知道發生了甚麼事。」接著鏡頭帶到房內，就看到小男孩和小狗狗窩在大張雙人床的一角，一人先奮力一叫，一狗也奮力跟著叫；小男孩看到愛犬的反應，還伸出手疼愛地摸摸對方的頭並摟進懷中，一邊咯咯笑道，「你真有趣～！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
推特帳號@_breezzz於2018年10月分享這段影片並寫道，「寶寶熱加上狗狗熱，噢不噢不。」影片當時很快地在網路上掀起熱潮，最近又被網友翻出來回顧，至今累積超過21.3萬次轉推，以及53.1萬讚，許多人看了都留言笑說，「太甜了」、「被可愛到翻」、「最驚訝的是寶寶對狗狗超級溫柔」、「好有愛的畫面啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）
Baby fever AND puppy fever oh no no no pic.twitter.com/n4psUcsivG— Bree (@_breezzz) October 13, 2018
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