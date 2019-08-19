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看到肉肉眼睛發亮！　寵物雲彰化中山「歐告店長」自己開門

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實習記者呂欣潞／採訪報導

想吃東西自己來！ETtoday東森寵物雲彰化中山店有一隻名叫「妞妞」的毛店長，不但親人又親狗，還相當的靈活聰明，竟然會自己跳起來開自動門吃零食，身懷絕技的牠讓人好想快點抱緊處理。

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▲自己開自動門吃肉肉！　東寵中山店「毛店長」身懷絕技。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

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▲妞妞親人又親狗，還會招呼客人。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

影片中店員用飼料吸引妞妞，牠就立刻跳起來開自動門，模樣相當靈活。今年1歲半的妞妞，是一隻黑色米克斯，上班時非常認真，會幫忙招呼客人，在櫃台結帳時還會站起來把頭饋在桌上，水汪汪的大眼睛像是在說「謝謝惠顧」，是一隻名符其實的招財狗。

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▲自己開自動門吃肉肉！　東寵中山店「毛店長」身懷絕技。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

▲汪～不多買一點嗎？（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

葉姓美容師接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「妞妞是我去年在車站撿到的狗狗，當時才3個月大的牠在路上流浪，我看了不捨於是問了牠，『你願意跟我回家嗎？』沒想到話才一說完，牠就走到我的機車腳踏墊上！」原本妞妞是要放在店裡給人認養的，不過撿到牠的美容師一直沒有找到合適的人選，最後決定收編在店裡當店犬。

▲自己開自動門吃肉肉！　東寵中山店「毛店長」身懷絕技。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

▲妞妞是個呆萌可愛寶寶。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

妞妞成為「毛店長」後竟然還偷藏了一項絕活，牠會沒人注意的時候，自己開櫃子偷零食，此外開門、開櫃子也難不倒牠，實在非常聰明。妞妞平常都在東森寵物雲彰化中山店，歡迎光顧找牠玩喔！

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▲自己開自動門吃肉肉！　東寵中山店「毛店長」身懷絕技。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

▲吃完零食的妞妞，躲在櫃子裡裝死。（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

▲妞妞偷開櫃子吃零食，被抓包！（圖／東森寵物雲彰化中山店提供）

【東森寵物雲彰化中山店商店資訊】

電話：(04)727-8222

地址：彰化縣彰化市中山路2段515號 　

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關鍵字： 東森寵物雲商店彰化中山彰化中山店毛店長妞妞米克斯

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「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

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