他騎車突被套上「獨家時尚手鐲」懵了　網友一看...搶著預購！

▲狗尾巴變成時尚手鐲。（圖／有點毛毛的／網友王瀚琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者陳靜／綜合報導
這一定是2019最新時尚手鐲啦！台中網友王瀚琦和男友這天帶著家中的米克斯「摳摳」出門，沒想到當他們騎車騎到一半，男友的手腕突然被不知名的毛毛手鐲套上，光看表面的色澤和質感就已經是時尚滿分，沒想到飼主將這張照片PO至臉書後，引起摳摳的粉絲爭相搶購，意外帶起毛毛飾品風潮！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
姐姐王瀚琦經常在臉書粉專「摳逆吉哇」分享摳摳的逗趣日常，她這次也將照片PO至社團「有點毛毛的」並笑說，「為大家介紹一下，2019年最新的時尚手鐲，只有一個，有錢還買不到呢！」原來這個獨家飾品正是摳摳的尾巴，牠趁著主人騎車的時候，將尾巴捲在對方手腕上，就不小心促成了這個可愛的畫面，也讓人羨慕不已。
▲摳摳：買不到啦！只有本汪有喔！
網友看了這張照片後紛紛笑回，「我可以預購一個手環嗎？」、「超時尚！！！！」、「毛絨絨的手環」、「好有大漠風情」、「冬天很好用」、「男友真愛系列，經典收藏」、「看吧！連坐車摳摳也在跟男友曬恩愛。」、「男友專屬XD」、「果然夠時尚！最令人羨慕的手環！」、「讚歎啊，全球獨一無二的啊」、「太黏了～」、「安全扣環」、「好萌啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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