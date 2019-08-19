主子臭臉泡SPA！按下「神秘鈕」秒呼嚕　翻肚吹毛驚呆美容師

▲加菲貓嘟嘟洗澡洗到睡著。（圖／東森寵物雲商店ATT概念館提供）

記者闕雁琳／採訪報導

一個部位解決所有洗澡的緊張感！東森寵物雲商店ATT概念館日前幫一隻加菲貓「嘟嘟」美容，起初牠還有些緊張，坐在SPA池臭臉看著眼前的泡泡，但是當美容師一處碰到牠身上的「神奇按鈕」，嘟嘟馬上發出呼嚕聲，泡澡泡到眼睛瞇成線，吹毛的時候翻肚任人擺布，讓在場的美容師都驚艷直呼，「也太乖了吧！」

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▲喵：眼皮好重...撐不住惹ZZZ。（圖／東森寵物雲商店ATT概念館提供）



ATT概念館的美容師毅軒表示，7個月大的嘟嘟是個乖巧的小男生，雖然天生有著一張臭臉，但其實是個溫馴愛撒嬌的孩子，身上完全沒有地雷，「主人帶來時，我有先詢問貓咪本身有無地雷區，結果主人回答，牠只有摸下巴是牠的點，不過是會讓牠很舒服的點XD」。嘟嘟洗澡的時候對SPA機的泡泡有點害怕，但習慣一陣子就開始瞇眼享受，搭配摸下巴的服務，直接舒服到進入茫然狀態，吹毛的時候還一度吹到睡著。

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▲嘟嘟非常喜歡被摸下巴。（圖／東森寵物雲商店ATT概念館提供）



另一名美容師佳佳笑說，2個月前曾經幫嘟嘟剪過指甲，當時就覺得牠蠻親人的，「昨天我一過去要協助吹毛的時候，牠看到我就往我懷裡靠，把臉塞在我的手肘，跟牠講話，牠還會抬頭看我，然後再把頭縮回去」，超萌舉動讓她當場融化，除了天生臉臭之外，半點主子架式都沒有。

▲嘟嘟只是天生的臭臉，但完全是隻天使系的貓咪，不怕洗澡根吹毛。（圖／東森寵物雲商店ATT概念館提供）



美容師佳佳表示，貓咪是比較敏感的動物，不管是什麼品種的犬貓，洗澡的過程都應注意水不要沖進鼻子導致嗆到，也要注意洗劑不要跑到眼睛裡。ATT是主打寵物SPA，凡是新客洗澡美容都享有乙次SPA體驗，但前提也需要以寶貝們的狀況而決定是否可以做SPA服務！不管是水量、水溫、泡泡的多寡、美容師按摩的手法、水流的聲音、其他的聲音都有可能影響貓咪情緒，所以事前都會跟主人溝通清楚，如果小朋友真的不喜歡，我們就不要勉強牠們！

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