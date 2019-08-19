門外有影子在動！下秒出現「漂浮舌頭」　媽嚇哭：躲在那幹嘛

▲狗狗躲在門外偷看。（圖／有點毛毛的／網友陳森森提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

農曆7月俗稱鬼門開的日子，做什麼都有點毛毛的，高雄一名飼主陳森森在房間聽到腳步聲，往門外一看卻什麼東西也沒發現，轉頭後餘光又瞄到有影子在動，忍不住心理發毛。正當她全神貫注的盯著門縫，突然看到一片「漂浮舌頭」，當場嚇得她花容失色，回過神才注意到，原來是愛犬進財隱藏在保護色當中！

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▲進財笑起來都會露出可愛的舌頭。

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飼主陳森森笑說，6歲的進財非常貪吃又很貪玩，因為天生擁有保護色，夜晚的時候常常找不到狗，剛好牠又喜歡躲在角落偷看，一開始都會嚇到，但後來也就習慣了，只是7月半時特別可怕，「平常牠都會直接走進房間，會放牠下樓吃飯尿尿，但是那天等很久都沒有看到狗，只覺得一直有人在往房間裡看，第一次看向門口的時候沒有發現異狀，叫狗狗的名字也沒有反應」，所以也就沒多想。

▲躲在黑暗當中五官馬上消失。



直到第二次再仔細看，才發現黑暗中有雙水汪汪的眼睛，進財露出可愛的笑容，但因為牠實在太黑了，門外只能看到那片粉嫩的小舌頭，飄浮在空中，猛然一看，讓陳森森嚇壞直呼，「農曆7月半，你躲在那裡幹嘛？笨小孩！」

▲進財喜歡睡在爸拔臉上。



事後這段逗趣的故事分享到臉書公開社團「有點毛毛的」之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「牠要跟你玩躲貓貓啦」、「好黑好可愛」、「舌頭才是本體」、「是那首經典名曲！你沒發現我，躲在角落～」、「現在7月份如果家裡只剩下自己跟毛孩，有的時候真的會嚇到 」、「進財好黑」、「幫牠戴上鈴鐺就躲不了XD」。

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