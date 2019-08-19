爸偷刻「愛犬印章」被抓包！堅持牠是家庭一份子　妻兒笑到翻白眼

▲怕被老婆小孩罵，多美爸爸自己偷刻「愛犬印章」藏在櫃子深處。（圖／IG@柴犬孫多美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

目前只差戶口名簿沒有牠的名字罷了！高雄鳳山一隻3歲白柴「孫多美」仗著可愛臉蛋、撒嬌個性，徹底擄獲爸爸心。這天姐姐孫筱晴和媽媽意外發現家裡櫃子深處，出現一顆印有「孫多美」的印章，當場傻眼又無奈逼問老爸，「為什麼要刻這個沒有用的東西？」，爸爸則尷尬堅持「牠也是家庭一份啊」。

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這天孫筱晴的媽媽在找印章，驚見家裡怎麼多一顆，翻過來瞧瞧，看到上頭印著篆體「孫多美」。姐姐笑說，「一問之下才知道爸爸去澎湖玩的時候，也幫多美刻了一個！一開始還藏起來，很怕被我們罵說浪費錢，結果還是被我媽發現了，但媽媽事後覺得很可愛，就沒有多唸他了哈哈。」

▲孫多美：耶～本汪可以自己蓋印章領包裹囉！

爸爸私藏多美印章約多個月，心想多美也是家庭一份子，一定要來一個印章紀念。姐姐說，「我實在不知道這個章可以拿來幹嘛、不知道要用在哪，不然就收藏吧...。」同時也提到，之前爸爸去寵物展看到很多東西都想買給牠，「還會跑去一堆粉紅色系的小飾品挑選，但後來被我們一一拒絕，因為家裡已經很多了。」無奈的老爸最後只買一個印有狗狗圖案的小墊子。

▲孫多美沒有阿嬤疼，但是有很多阿姨、叔叔、哥哥、姐姐的疼愛，目前體重快16公斤。

經過這件事情，姐姐在柴犬社團發文問大家「也有人會幫家裡的小孩刻印章嗎？」網友看完紛紛笑回，「牠應該比較喜歡肉肉」、「哈哈哈刻印章是要干嘛啦」、「牠蓋掌印很可愛耶」、「可以自己領包裹」、「你想多了。其實戶口名簿上已經沒有你的名字了。只有孫多美的」。

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