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比店長還資深！　元老級店貓聽到關鍵字...加速咚咚跑來：需要我嗎？

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記者陳靜／採訪報導

這樣的待客之道我給滿分！東森寵物雲雲林斗六店裡有隻親人可愛的捲耳曼赤肯妹妹「吉吉」，只要大聲地對著牠呼喊「吉吉來」，牠就會馬上拋下手邊工作，興奮地朝著聲音來源跑去，路途中甚至還會隨著開心程度加速，不論是熟人還是陌生人，吉吉都會用牠最熱情、最親切的萌樣招呼，任誰看了都會不禁融化呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲元老級店貓聽到名字就馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供）

▲元老級店貓只要聽到名字就會馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供，下同）

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根據店員表示，其實吉吉從大約4、5年前，上一間寵物店還在營業時，就已經開始駐店當店貓了，牠的資歷比目前在場所有的店員、店長都還要資深，寵物店就是牠的家，每一條走道都像是牠的伸展台，也常常能看到牠睡在各式各樣的小角落，而身為「資深員工」的牠其實也還是有兩把刷子，呆萌撩人的一舉一動都吸引著客人前來朝聖。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲元老級店貓聽到名字就馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供）

▲吉吉雖然天生臉臭，但其實非常親人愛撒嬌。

▲元老級店貓聽到名字就馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供）

▲店裡每個角落都是牠的好睡處。

吉吉只要聽見人們呼喚牠的名字，一定會馬上興奮地朝他跑去，偶爾甚至還會自動加速，圓滾滾的身體隨著腳步咚咚咚的模樣超逗趣，不僅如此，牠還經常主動翻肚向客人討摸，許多熟客只要一進店裡，第一句都是先問「吉吉在嗎」，有時候可能還因此走不出寵物店，被吉吉萌得融化在原地呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲元老級店貓聽到名字就馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供）

▲「快！點！摸！我！！！」

▲元老級店貓聽到名字就馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供）

▲睡著的模樣也太可愛了吧！

雖然吉吉非常親人愛撒嬌，但牠其實非常不喜歡小動物，對於店內任何小生命都毫不感興趣，有時候看到狗狗甚至還會伸手偷巴，也許在牠的世界裡，自己才是最可愛的毛小孩吧！

▲元老級店貓聽到名字就馬上趕來。（圖／東森寵物雲斗六店提供）

▲吉吉：本喵混4、5年不是混假的。

【東森寵物雲雲林斗六門市資訊】

電話:05-532-1222
地址:雲林縣斗六市民生南路67號
營業時間:10:00~21:00
美容營業時間:10:00~19:00
美容公休日:無

關鍵字： 店貓喵喵曼赤肯東森寵物雲商店雲林斗六店

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