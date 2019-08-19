寵物雲板橋「賓士貓店長」取名投票！　現場還能拿優惠券

▲小萌貓因為花色不討喜，同伴都送養了只剩下牠。（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供）



記者黃巧雯／綜合報導

ETtoday東森寵物雲板橋門市的賓士貓小店長超可愛，日前許多網友在直播中幫牠取名，目前蒐集了20個名字，包括牛奶、芝麻仔、黑皮等，寵物雲商店邀請大家選出最響亮的名字，到板橋門市投票還能領Doggyman全系列商品79折優惠券。

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東寵板橋門市和新北市八里動物之家合作，在店內愛心送養浪貓，2019年4月開幕以來已經成功幫16隻寶貝找到家，不過這隻6個月大的小賓士貓妹妹因為花色較不討喜，一直乏人問津，讓店內的工作人員都很心疼。店長張祐綸說，這隻小貓親人又撒嬌，「牠是個好奇寶寶，很愛舔人、討摸摸，跟牠一起來的同伴都找到家了，只剩下牠孤零零的，我們就決定聘牠當毛毛店長！」

▲親人又撒嬌的小貓受聘當毛毛店長。（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供）



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既然從乏人問津的小可憐晉升為毛毛店長，就需要一個響亮的名字，張佑綸便想邀請網友集思廣益幫小貓取名，9、10、11日連續3天共進行6次直播，讓網友們看看小店長的生活，也想個合適的名字。

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網友們提供的名字大多以毛色為發想，包括牛奶、襪襪、芝麻仔、點點、黑皮等，也有依性別取名皮妹，還有嚕嚕米、古錐、酷咪等。ETtoday東森寵物雲商店邀情網友網路投票幫忙決定，另外到板橋門市投票的話，還可以領「Doggyman全系列商品79折優惠券」，讓毛孩們開心玩樂。

▲到門市投票，還能領Doggyman優惠券喔！（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供／點圖放大）



投票日期為8月17日至24日，最終結果將在25日於板橋門市「直播開票」，超萌的毛毛店長總算要有自己的名字了！也歡迎大家在營業時間到店裡找毛毛店長摸摸、玩耍喔！

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【東森寵物雲板橋店】

營業時間：11:00-22:00

電話：02-29517538

地址：新北市板橋區四川路一段136號1樓



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