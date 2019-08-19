陌生人不准進來！「大神級守衛」秒驅趕　一腳把她踢出門

記者吳鎮良／綜合報導

許多飼主家中的毛孩都非常的顧家，只要一見到陌生面孔就會發出吠叫聲提醒主人。抖音APP用戶「maze333」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有一隻鵝看到陌生人走進家中，立刻發出高頻率的吼叫聲，一旁的公雞見狀也迅速地衝上前去，最後飛踢一腳把對方踹出門，網友們看了都稱讚這2隻毛孩根本是「大神級守衛」！

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影片中可以看到，穿著淡紫色紗裙的女子才踏進屋裡不到幾秒，立刻先被凶狠的大白鵝給逼退到門口。第一波攻勢才剛結束，公雞立刻展開第二波攻擊，只見牠張大翅膀且快步衝到陌生人面前，接著轉身加跳躍，朝著女子的屁股踹了一腳，直接把對方趕出門，鵝雞聯手超有效率。

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▲大白鵝和公雞聯手把陌生人趕出家門。（圖／翻攝自抖音APP用戶「maze333」）



這段影片目前已累績7萬多次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言說到，「沒想到雞衝的比鵝還快」、「哇～這兩隻好顧家喔」、「顧家的好孩子」、「組合技超強」、「人稱外號鬼腳雞」、「還好有閃開，被雞抓到比被貓抓到的傷口還深」、「那鵝一開始真的很有戲」、「鵝生氣很可怕」。

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