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整理房間路過貓咪！她慘被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴

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記者闕雁琳／採訪報導

莫名其妙被貓到！台南一名飼主薛潔瀅日前分享一段神之爆笑的影片，這天她在整理房間，看到家裡的貓主子「米米」站在桌子，沒想到正要路過貓咪的時候，1貓1人默契百分百，正好同時要移動，貓奴腦門當場變成跳板，撞個正著，痛得她傻眼扶著額頭，表情茫然。經典的一瞬間被攝影機拍下，讓千名網友笑噴直呼，「你擋到人家的路啦！」►超爽DER！點我現賺 2200

▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲貓咪正好降落在馬麻的頭上。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

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▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲▼米米是隻黏人、個性有點ㄎㄧㄤ的貓。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

影片中可以看到，當時薛潔瀅正在角落整理東西，米米站在桌上眼睛看著床鋪，似乎正在計算路徑，沒想到縱身一跳，馬麻也跟著移動，正好就從頭「貓下去」，牠自己也嚇一跳，降落後就馬上跑走。飼主薛潔瀅笑說，「今天只是意外，牠平常從沒有飛撲過我的頭，所以應該不是仇恨的表現，單純就是我走到牠移動的路徑。」

▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲▼米米起跳的瞬間正好撞到馬麻。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

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馬麻表示，1歲9個月的米米是隻愛講話又黏人的貓，是從「瞎聊貓咖啡」認養回來的孩子，原本被取名叫「吉瑪傑拉」後來都沒人認養，改名叫米米後，就順利被收編，「還有很多貓咪需要被認養，歡迎大家去看看」。薛形容，個性有點像狗，一叫名字就過來，「我不在家就沒事，我在家不在牠視線範圍內 就會一直大叫找人，雖然有時候很吵，心裡卻覺得甜甜的。」

▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲▼米米正在和家裡的臘腸狗培養感情。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

▲▼整理房間貓咪路過！她被「爆頭」傻眼扶額　千名網友全笑噴。（圖／網友薛潔瀅授權提供）

事後這段影片被分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」，許多網友看完紛紛留言笑說，「你只是剛好路過被貓到XD」、「很痛~但我笑了」、「主人要腦震盪啦」、「嫌疑犯迅速逃離現場」、「太好笑哈哈哈怎麼會想跳頭呢」、「你自己侵犯人家飛行(?)路徑的還po文討拍」、「主子積怨已久」、「莫名被當成跳板」、「這情況應在家庭中有喵家人都會發生的事」。

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關鍵字： 爆頭房間路過

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