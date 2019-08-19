ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良少女」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良少女」。（圖／Buster是一隻狗）

▲巴妹2.5個月大的時候，身體不大，腳掌卻很大。（圖／Buster是一隻狗）

記者何睿宜／綜合報導

「飆速成長的幼犬啊......。」飼主Phoebe Chen分享狗女兒「巴妹」的成長紀錄，只見牠僅僅過了2個月，體重就飆升13公斤，原本澎澎的嘴邊肉和嬰兒肥也整個「消風」，變成肌肉線條超明顯的精實模樣，讓人很吃驚。►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良少女」。（圖／Buster是一隻狗）

請繼續往下閱讀...

▲3.5個月大的巴妹還有著一張嘴嘟嘟的小孩臉。（圖／Buster是一隻狗）

Phoebe Chen在臉書公開社團「有點毛毛的」寫道，巴妹狂拉了2個禮拜肚子後，寶寶臉跟嘴邊肉都沒了，「然後還有從小太妹長成不良少女的感覺說......。」照片中，分別記錄著巴妹2.5個月大、3.5個月大，以及4.5個月大的樣子，當初小小的牠有著大大的腳掌，就能看出未來「發展」會很可觀，只是沒想到真的「一暝大一寸」，一下子就從8公斤飆長到21公斤，不僅體重變重，整個身體也抽高許多。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良少女」。（圖／Buster是一隻狗）

▲4.5個月大的巴妹已經有「轉大人」的感覺，體重也來到21公斤。（圖／Buster是一隻狗）

網友們看了巴妹的成長紀錄，紛紛留言，「巨大的腳交都沒有變」、「我要嘴邊肉肉……」、「閃閃發亮的黑金.....好漂亮」、「都不長頭只長身體」、「好可愛喔！毛都發亮了」、「巴妹颶風成長中！」、「高山犬或大型犬在生長期真的變化超快」、「毛色好漂亮喔！歐嘎反金～。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精彩影音。

關鍵字： 有點毛毛的巴斯特巴妹歐告Buster是一隻狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天..

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚..

影／「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆..

影／走失1個月！爸跳水溝喊Momo　「虛弱喵聲慢慢..

影／「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！..

騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

「虔誠汪」超懂拜拜SOP！　廟方見牠淡定喊名：來～..

媽秀190cm「巨嬰獅子王」完全無違和　網秒唱：媽..

收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定..

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝..

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒..

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭..

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物..

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：..

化身萌寵！鸚鵡為討摸秒棄玩具　爸不摸了...牠歪頭..

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是..

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘.....

把螞蟻當寵物！坐擁600萬大軍 他辭工作致力養蟻：..

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年....

紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰

媽加班太晚回家被唸　搞威歐告「外星語抱怨」：跑去哪..

大狗狗「不夠霸氣」遭棄　遇上可愛小跟班皺眉心鬆開了

水溝撿到一坨垃圾球　她帶回家大改造…憨汪認牠當老大

趁沒雨去散步！標貴廁所照鏡「ㄙㄟ抖髮型」：好期待跟..

睡搞搞也在吃！法鬥寶寶夢中「嚼嚼」　網友：融化惹～

颱風前夕遭遺棄山區　小黑狗拖瘸腿猛吃糧食惹鼻酸

歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良..

陌生人不准進來！「大神級守衛」秒驅趕　一腳把她踢出..

校犬暑假在幹嘛？　媽驚見牠「找狗進來開趴」...還..

企鵝妹台北市中心租套房　「開箱片」曝光！網一算價格..

謝金河：投資店面不再一本萬利

健康男童看診323次　狂媽編病情逼做「13次大手術..

陳艾琳挺7月孕肚穿「M號緊身衣」　辣露0腫脹極細腿..

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重..

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁..

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加..

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔..

寵物動物熱門新聞

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

6點門口等阿公　見他回家秒飛撲

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

浪貓掉水溝　小學生5cm縫送飼..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

魔王鬆獅亂咬人　只有ㄊㄚ能夠治

傳飲料到群組　爸回「貓不喝」

讀者迴響

熱門新聞

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

6點門口等阿公　見他回家秒飛撲

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

浪貓掉水溝　小學生5cm縫送飼..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

魔王鬆獅亂咬人　只有ㄊㄚ能夠治

傳飲料到群組　爸回「貓不喝」

抓魚只撈到石頭　汪修行2年變身

最新影片

更多

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝：當我病汪？

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒喊：笑X啊！？

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭...網笑：沒白疼啦

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物or看小兔子

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：7月別這樣

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面