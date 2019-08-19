歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良少女」

▲巴妹2.5個月大的時候，身體不大，腳掌卻很大。（圖／Buster是一隻狗）

記者何睿宜／綜合報導

「飆速成長的幼犬啊......。」飼主Phoebe Chen分享狗女兒「巴妹」的成長紀錄，只見牠僅僅過了2個月，體重就飆升13公斤，原本澎澎的嘴邊肉和嬰兒肥也整個「消風」，變成肌肉線條超明顯的精實模樣，讓人很吃驚。►修圖修到厭世！這款CP值很可以



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▲3.5個月大的巴妹還有著一張嘴嘟嘟的小孩臉。（圖／Buster是一隻狗）

Phoebe Chen在臉書公開社團「有點毛毛的」寫道，巴妹狂拉了2個禮拜肚子後，寶寶臉跟嘴邊肉都沒了，「然後還有從小太妹長成不良少女的感覺說......。」照片中，分別記錄著巴妹2.5個月大、3.5個月大，以及4.5個月大的樣子，當初小小的牠有著大大的腳掌，就能看出未來「發展」會很可觀，只是沒想到真的「一暝大一寸」，一下子就從8公斤飆長到21公斤，不僅體重變重，整個身體也抽高許多。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲4.5個月大的巴妹已經有「轉大人」的感覺，體重也來到21公斤。（圖／Buster是一隻狗）

網友們看了巴妹的成長紀錄，紛紛留言，「巨大的腳交都沒有變」、「我要嘴邊肉肉……」、「閃閃發亮的黑金.....好漂亮」、「都不長頭只長身體」、「好可愛喔！毛都發亮了」、「巴妹颶風成長中！」、「高山犬或大型犬在生長期真的變化超快」、「毛色好漂亮喔！歐嘎反金～。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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