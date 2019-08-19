ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

超冷靜服務犬滿分畢業！重逢最愛訓練師瞬間破功...「變回野小孩」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲以利亞從8周大時就和艾希禮一起生活長達將近兩年的時間。（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies

實習記者崔子柔／綜合報導

一日為師，終生為父！這隻服務犬以利亞（Elijah）不管離開多久，牠都對自己最信任的訓練師念念不忘，當牠與相隔半年的女訓犬師再度相逢時，平時一直很穩重突然失控暴衝，女訓犬師也止不住情緒大哭起來！

美國科羅拉多州女訓犬師艾希禮（Ashley）在服務犬教育機構（Canine Companions for Independence）任職，訓練服務犬學會各種生活技能，讓狗狗們能順利幫助他人。以利亞是艾希禮其中一位好學生，經過2年的訓練，以利亞為了更上一層的訓練飛往加州，所以他們相隔兩地半年。

請繼續往下閱讀...

以利亞從8周大時就和艾希禮一起生活將近兩年的時間，他們兩個在訓練期間形影不離，有著很深的情誼，因此分離讓他們都非常痛苦。艾希禮說：「我教會每隻服務犬30項指令，並且訓練牠們不管在餐廳、電影院、機場等任何地方都能冷靜應對所有狀況， 以利亞跟我搭過25次飛機。」

▲當艾希禮知道以利亞可以順利畢業時，她決定要再去見牠一面，給牠一個驚喜！（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies

相隔半年，艾希禮在以利亞的畢業典禮中悄悄現身，以利亞一看到她，瞬間不聽從自己學過的所有指令，想掙脫牽繩往她的方向奔去。等到艾希禮走到身旁，以利亞就直接飛撲上去，開心地搖尾巴到艾希禮都快蹲不穩了，「我們相處時建立的種種情感突然一湧而上，讓我們倆的情緒都很激動，以利亞一直是隻很守規矩的狗狗，所以牠見到我的時候這麼失控讓我馬上大哭！」

▲▼以利亞一見到艾希禮就完全失控，不斷對她撒嬌。（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies）

▲以利亞一見到艾希禮就完全失控，不斷對她撒嬌。（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies

艾希禮說：「我很開心能再抱著牠，告訴牠我多麼以牠為榮，雖然很傷心我們必須分離，但是看到牠的成長讓我覺得一切都值得！」現在以利亞的主人是一名退役軍人威爾，牠很喜歡自己的新爸爸，但也心裡永遠有個專屬位置只給最愛的老師艾希禮！

關鍵字： 訓練犬服務犬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

看到肉肉眼睛發亮！　寵物雲彰化中山「歐告店長」自己..

寵物雲板橋「賓士貓店長」取名投票！　現場還能拿優惠..

爸偷刻「愛犬印章」被抓包！堅持牠是家庭一份子　妻兒..

狗很臭不要養！阿公1年後樂背「孫女」餵魚　兒嘆：地..

司機阿伯帶「鞋貓副駕」趴趴走　抱起來得意炫：牠很漂..

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

狗媽媽外出覓食遭車撞　為餵奶「拖行重傷身軀」逾80..

每天起床都好累！她裝秘密攝影機　揪出汪每晚謀殺親媽..

太想念了...狗狗竟逃家穿過20街區　到醫院找抗癌..

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂..

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝..

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒..

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭..

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物..

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：..

化身萌寵！鸚鵡為討摸秒棄玩具　爸不摸了...牠歪頭..

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是..

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘.....

把螞蟻當寵物！坐擁600萬大軍 他辭工作致力養蟻：..

超冷靜服務犬滿分畢業！重逢最愛訓練師瞬間破功.....

紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰

媽加班太晚回家被唸　搞威歐告「外星語抱怨」：跑去哪..

大狗狗「不夠霸氣」遭棄　遇上可愛小跟班皺眉心鬆開了

水溝撿到一坨垃圾球　她帶回家大改造…憨汪認牠當老大

趁沒雨去散步！標貴廁所照鏡「ㄙㄟ抖髮型」：好期待跟..

睡搞搞也在吃！法鬥寶寶夢中「嚼嚼」　網友：融化惹～

颱風前夕遭遺棄山區　小黑狗拖瘸腿猛吃糧食惹鼻酸

歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良..

陌生人不准進來！「大神級守衛」秒驅趕　一腳把她踢出..

特／阿翔爆婚外情...3次道歉變了！　 宣告「老婆..

小A辣出車禍「雙腿雷殘」！　半夜痛到爆哭入睡…瘋狂..

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味蛋糕印象　受大學生..

中職／下一個天亮！郭靜9月8日賽後兄弟獻唱　賽前開..

IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！《德魯納》C..

40歲李蒨蓉生2子　醫院抽血被問「來取卵的嗎」…超..

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

越南台商凱暘資方失聯　廠方：更換主管繼續營運

周杰倫被爆出售日本26.8億豪宅！　奢華內部曝光「..

溪湖鎮汴頭里「燕子五線譜」綿延50米　吉兆還是警訊..

寵物動物熱門新聞

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

6點門口等阿公　見他回家秒飛撲

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

浪貓掉水溝　小學生5cm縫送飼..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

魔王鬆獅亂咬人　只有ㄊㄚ能夠治

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

讀者迴響

熱門新聞

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

6點門口等阿公　見他回家秒飛撲

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

浪貓掉水溝　小學生5cm縫送飼..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

魔王鬆獅亂咬人　只有ㄊㄚ能夠治

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

傳飲料到群組　爸回「貓不喝」

最新影片

更多

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂哈」猛兔兔踢

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝：當我病汪？

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒喊：笑X啊！？

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭...網笑：沒白疼啦

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物or看小兔子

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面