超冷靜服務犬滿分畢業！重逢最愛訓練師瞬間破功...「變回野小孩」

在 Instagram 查看這則貼文 Phil（@fosteringpuppies）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 23 日 下午 1:33 張貼

▲以利亞從8周大時就和艾希禮一起生活長達將近兩年的時間。（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies）

實習記者崔子柔／綜合報導

一日為師，終生為父！這隻服務犬以利亞（Elijah）不管離開多久，牠都對自己最信任的訓練師念念不忘，當牠與相隔半年的女訓犬師再度相逢時，平時一直很穩重突然失控暴衝，女訓犬師也止不住情緒大哭起來！

美國科羅拉多州女訓犬師艾希禮（Ashley）在服務犬教育機構（Canine Companions for Independence）任職，訓練服務犬學會各種生活技能，讓狗狗們能順利幫助他人。以利亞是艾希禮其中一位好學生，經過2年的訓練，以利亞為了更上一層的訓練飛往加州，所以他們相隔兩地半年。

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以利亞從8周大時就和艾希禮一起生活將近兩年的時間，他們兩個在訓練期間形影不離，有著很深的情誼，因此分離讓他們都非常痛苦。艾希禮說：「我教會每隻服務犬30項指令，並且訓練牠們不管在餐廳、電影院、機場等任何地方都能冷靜應對所有狀況， 以利亞跟我搭過25次飛機。」

在 Instagram 查看這則貼文 Phil（@fosteringpuppies）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 下午 10:39 張貼

▲當艾希禮知道以利亞可以順利畢業時，她決定要再去見牠一面，給牠一個驚喜！（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies）



相隔半年，艾希禮在以利亞的畢業典禮中悄悄現身，以利亞一看到她，瞬間不聽從自己學過的所有指令，想掙脫牽繩往她的方向奔去。等到艾希禮走到身旁，以利亞就直接飛撲上去，開心地搖尾巴到艾希禮都快蹲不穩了，「我們相處時建立的種種情感突然一湧而上，讓我們倆的情緒都很激動，以利亞一直是隻很守規矩的狗狗，所以牠見到我的時候這麼失控讓我馬上大哭！」

▲以利亞一見到艾希禮就完全失控，不斷對她撒嬌。（圖／翻攝自instagram／@fosteringpuppies）

艾希禮說：「我很開心能再抱著牠，告訴牠我多麼以牠為榮，雖然很傷心我們必須分離，但是看到牠的成長讓我覺得一切都值得！」現在以利亞的主人是一名退役軍人威爾，牠很喜歡自己的新爸爸，但也心裡永遠有個專屬位置只給最愛的老師艾希禮！