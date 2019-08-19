趁沒雨去散步！標貴廁所照鏡「ㄙㄟ抖髮型」：好期待跟黑妞見

▲冬蟲在鏡子前梳妝打扮。（圖／網友Cat Spring‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

冬蟲你已經很帥啦！飼主Cat Spring飼養的標準貴賓「冬蟲」是出了名的搗蛋又精明的汪。這天牠聽到媽媽要帶自己和弟弟「山藥」一起出去散步，興奮的不得了，跑到廁所照鏡子開始「ㄙㄟ抖髮型」，因為牠...即將要跟心愛的小黑妞見面了！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



請繼續往下閱讀...

媽媽從後方捕捉到，身高150公分的冬蟲站在洗手台前方，只見牠兩手壓在水槽，一頭亂毛地照在鏡子前方。可愛的牠搖頭晃腦，仔細盯看鏡子中的自己，似乎正在梳妝打扮，期待等等要跟隔壁巷弄的小黑妞約會。

▲冬蟲：媽咪～本汪帥帥嗎？



媽媽用寶貝的口吻笑說，「冬蟲：媽媽說現在沒下雨～要帶我跟山藥弟弟去散步，我得趕快把頭髮弄得帥帥的！這樣子去隔壁巷的時候才可以給我喜歡的小黑妞留一個好印象。」

▲冬蟲跟弟弟山藥超愛在家裡搗蛋。



網友看完冬蟲照鏡子的照片，紛紛在底下留言，「水龍頭等等又開了，狗狗又跑不見」、「人帥真好」、「冬蟲很帥啦」、「哈哈哈好可愛」、「冬蟲安心的上吧！你媽媽都幫你處理好了！不會有事」、「很帥了啦哈哈」、「好可愛喔」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲兩隻不知道在玩什麼遊戲...。

更多精彩影片：