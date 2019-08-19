媽加班太晚回家被唸　搞威歐告「外星語抱怨」：跑去哪鬼混？

記者陳靜／綜合報導

「給我好好報備你今晚的行蹤！」網友Smile Ya這天因較晚下班，導致回家時間比平常還要晚，沒想到一進房間後，就看到家裡的米克斯公主「Oreo」站在床上不斷碎碎唸抗議，嘴裡不斷說著一連串沒人聽得懂的外星語，彷彿是在質問媽咪，「為什麼這麼晚回家？跑去哪鬼混了？」讓飼主超無奈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主一回家後，就看到毛孩在床上一下激動甩尾、一下又狂跳伸懶腰，嘴裡還不斷唸唸有詞，雖然牠說的話沒有人聽得懂，但媽媽大致上理解，Oreo應該是因為她太晚回家而不開心，加班累翻的媽媽無奈地和牠解釋，「剛下班現在才到家不可以嗎？」沒想到Oreo卻突然像是聽懂了一樣，收起憤怒的眼神，反而是有點抱歉地和她撒嬌，一聽到媽媽不帶牠去拍美照後，也趕緊賣萌賠不是，模樣超天真！

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▲「下次早點回來陪人家啦～」（圖／有點毛毛的／網友Smile Ya提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻經常在粉專「萌呆公舉oreo」分享牠的日常，也將影片PO至社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑噴表示，「好可愛呀我的天哪」、「牠有很多心裡話想跟你說」、「不要一直搖屁屁啦XD」、「狗狗os:麻麻不要罵了，人家很想你，快點來抱我」、「他一直開飛機耳耶，眼神好萌」、「好會說好喔」、「抓癢最高境界XD邊搖尾巴邊抓都不會倒」、「牠的聲音讓我想到感冒卡痰XD很可愛」、「穿著白襪的小女孩」、「每天回家看到這景象疲勞都消除了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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