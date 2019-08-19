ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

媽加班太晚回家被唸　搞威歐告「外星語抱怨」：跑去哪鬼混？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／綜合報導

「給我好好報備你今晚的行蹤！」網友Smile Ya這天因較晚下班，導致回家時間比平常還要晚，沒想到一進房間後，就看到家裡的米克斯公主「Oreo」站在床上不斷碎碎唸抗議，嘴裡不斷說著一連串沒人聽得懂的外星語，彷彿是在質問媽咪，「為什麼這麼晚回家？跑去哪鬼混了？」讓飼主超無奈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主一回家後，就看到毛孩在床上一下激動甩尾、一下又狂跳伸懶腰，嘴裡還不斷唸唸有詞，雖然牠說的話沒有人聽得懂，但媽媽大致上理解，Oreo應該是因為她太晚回家而不開心，加班累翻的媽媽無奈地和牠解釋，「剛下班現在才到家不可以嗎？」沒想到Oreo卻突然像是聽懂了一樣，收起憤怒的眼神，反而是有點抱歉地和她撒嬌，一聽到媽媽不帶牠去拍美照後，也趕緊賣萌賠不是，模樣超天真！

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

請繼續往下閱讀...

▲媽媽下班太晚回家，歐告生氣狂碎唸抱怨。（圖／有點毛毛的／網友Smile Ya提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「下次早點回來陪人家啦～」（圖／有點毛毛的／網友Smile Ya提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻經常在粉專「萌呆公舉oreo」分享牠的日常，也將影片PO至社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑噴表示，「好可愛呀我的天哪」、「牠有很多心裡話想跟你說」、「不要一直搖屁屁啦XD」、「狗狗os:麻麻不要罵了，人家很想你，快點來抱我」、「他一直開飛機耳耶，眼神好萌」、「好會說好喔」、「抓癢最高境界XD邊搖尾巴邊抓都不會倒」、「牠的聲音讓我想到感冒卡痰XD很可愛」、「穿著白襪的小女孩」、「每天回家看到這景象疲勞都消除了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 黑狗歐告米克斯回家下班講話碎唸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

超壞心！主子溫柔摸臉　確定狗狗熟睡後巴掌連擊

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

地震來了！喵「嚇到扶桌」身體斜成1條...媽笑翻：..

零食被孩子吃掉　貓爸爸生氣了...「轉身埋奴才懷裡..

阿金「聞到」寵物店就暴衝！　萌臉逼奴才進去...搶..

小比特第1次坐車！　全程「緊抱爸手臂」頭靠肩沒離開..

白目屁柴狂挑釁　嘴套汪「忍到最後一刻暴衝」...牠..

浪貓不明原因掉水溝　小學生「5公分縫隙送飼料」救出..

難搞柴也敗給小主人！　牠被捏耳、玩到臉崩壞...仍..

媽車禍腳撞傷包紮　回家卻被2喵逼視：為什麼你不用戴..

網紅彥婷忘情飆歌　愛貓聽完卻「綜藝摔」...男友笑..

貓奴腳卡石頭爆血「形狀像隻貓」　看傷口痛到笑.....

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝..

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒..

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭..

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物..

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：..

化身萌寵！鸚鵡為討摸秒棄玩具　爸不摸了...牠歪頭..

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是..

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘.....

把螞蟻當寵物！坐擁600萬大軍 他辭工作致力養蟻：..

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年....

紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰

媽加班太晚回家被唸　搞威歐告「外星語抱怨」：跑去哪..

大狗狗「不夠霸氣」遭棄　遇上可愛小跟班皺眉心鬆開了

水溝撿到一坨垃圾球　她帶回家大改造…憨汪認牠當老大

趁沒雨去散步！標貴廁所照鏡「ㄙㄟ抖髮型」：好期待跟..

睡搞搞也在吃！法鬥寶寶夢中「嚼嚼」　網友：融化惹～

颱風前夕遭遺棄山區　小黑狗拖瘸腿猛吃糧食惹鼻酸

歐告妹2個月暴長13kg　嘴邊肉消風秒變「黑金不良..

陌生人不准進來！「大神級守衛」秒驅趕　一腳把她踢出..

校犬暑假在幹嘛？　媽驚見牠「找狗進來開趴」...還..

企鵝妹台北市中心租套房　「開箱片」曝光！網一算價格..

謝金河：投資店面不再一本萬利

健康男童看診323次　狂媽編病情逼做「13次大手術..

陳艾琳挺7月孕肚穿「M號緊身衣」　辣露0腫脹極細腿..

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重..

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁..

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加..

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔..

寵物動物熱門新聞

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

6點門口等阿公　見他回家秒飛撲

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

浪貓掉水溝　小學生5cm縫送飼..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

魔王鬆獅亂咬人　只有ㄊㄚ能夠治

傳飲料到群組　爸回「貓不喝」

讀者迴響

熱門新聞

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

6點門口等阿公　見他回家秒飛撲

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

浪貓掉水溝　小學生5cm縫送飼..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

魔王鬆獅亂咬人　只有ㄊㄚ能夠治

傳飲料到群組　爸回「貓不喝」

抓魚只撈到石頭　汪修行2年變身

最新影片

更多

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝：當我病汪？

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒喊：笑X啊！？

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭...網笑：沒白疼啦

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物or看小兔子

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：7月別這樣

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面