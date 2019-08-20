肉全給「浪浪」超有愛！　老闆娘喊4字讓劇情急轉...他傻眼：肉還我

▲一名男網友怕「浪浪」餓肚子，因此好心分食給牠。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友在路邊用餐時，看見一隻表情哀怨的「浪浪」朝他走來，並用一雙圓滾滾的眼珠子看著他，於是心生憐憫，把自己碗內的肉全都夾給那隻「浪浪」吃，甚至還想多點一碗飯餵食小狗，只是想不到這個念頭才剛萌生，他就聽見老闆娘大喊，「小黃！回去！」讓原PO秒傻眼，原來這隻狗是店家養的，不是「浪浪」！

這位男網友在「爆怨公社」發文寫道，「一臉哀怨的浪浪！我在路邊吃飯的時候，遠遠的就看到牠緩緩朝我走過來，然後用這樣的表情看著我，這樣誰吃得下去！於是這碗爌肉飯的肉就全部給牠了。」原PO看見小狗楚楚可憐的模樣，因為擔心「浪浪」餓肚子，所以就把自己碗裡的肉全給了出去。

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而後，原PO還是擔心小狗不夠吃，又想再向店家多叫一碗飯，不料此時竟聽見老闆娘大喊，「小黃！回去！」原PO聽見老闆娘的呼喊後便驚訝表示，「這狗不是浪浪嗎？老闆娘說，『不是啦！是我們養的』。」原PO在得知真相後當場傻眼，還戲稱要讓這隻小狗把肉全還來。

▲原PO本想再點一碗飯給小狗吃，卻意外發現牠不是浪浪，而是店內養的狗！（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，立刻讓8000名網友笑翻按讚，還有不少網友看到貼文後都留言回應，「老闆娘真聰明，等吃完肉再叫牠離開」、「幫忙提升業績，小黃真乖」、「牠還你也不敢吃吧」、「不要以為在外面流竄的就是浪浪，人家只是出來散步而已」、「小黃表示，剛剛差一點點騙到一個客人多叫一碗，太早叫我回去了啦」、「店狗裝無辜騙吃騙喝」。

有許多網友聽聞這件事後都笑翻，但也大讚原PO實在很有愛心，「真有愛心，會有善報的」、「表示你是愛狗人士，正常發揮」、「雖然不是浪浪，但感謝您的愛心」。不過，也有網友指出，爌肉如果太油膩或太鹹，就不適合給小狗吃，所以還是建議不要隨意餵食比較好。

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