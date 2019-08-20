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貓爸媽不可不知！　貓咪常見「病毒性疾病」

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

常常聽到貓爸媽會說：「我那天只是出門倒個垃圾而已，回家就多了一個小跟班。」

但是在養貓前，有許多必修課程是萬萬不可忽略的！
從單純的食衣住行，到可能會危及生命的傳染病，都是爸媽們必須放心上的問題。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

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●貓咪主要感染的病毒性疾病

1、拉皮斯病（Rabies，俗稱狂犬病）
由拉皮斯病病毒引起，為急性病毒性腦膜炎，也是人畜共通的疾病，可感染所有恆溫哺乳動物（包括蝙蝠），致死率接近100%。
而你不知道的是，貓感染拉皮斯病的比例竟是狗的1.4倍，位居感染率最高的家畜動物。

病原與傳播
病毒會大量存在於已感染動物的唾液中，主要藉由「咬傷」、「抓傷」進入體內，並經由周圍神經系統進入脊髓和腦。
平均潛伏期約3-8週，但也有超過半年以上的案例。

貓咪的症狀
可分為兩種情形，也可能同時出現

(1) 狂躁型（furious rabies）
性情忽然變兇惡、毫無理由的攻擊行為、瘋狂地抓咬物品等，接著進入呆滯期。

(2) 呆滯型（dumb rabies）
有時候貓咪會直接進到呆滯期，因運動神經受損而導致癱瘓、抽搐、下巴無法閉合、流口水、呼吸及吞嚥困難等。

-

2、貓泛白血球減少症（FPL，俗稱貓瘟）
由貓小病毒引起，高度傳染性與致死率，可傳染給全貓科動物。
此病毒適應力強，可存在環境中長達數年之久。
主要發生在：
(1) 疫苗接種不完全／未接種的貓咪
(2) 6個月以下幼貓
為台灣主要的貓咪疾病之一。

病原與傳播
直接或間接接觸已感染動物的糞便或被沾染過的物品（如貓砂盆、人的外出鞋衣）；沒有施打過疫苗的母貓也會垂直感染給幼貓。
平均潛伏期約4-7天，然而就算貓咪康復，一年內仍可能持續經由糞便排毒。

貓咪的症狀
發高燒（超過40°C）、厭食、持續嘔吐、血便及脫水，常常會因為免疫力下降引起繼發性肺炎，也可能導致懷孕的母貓早產或流產。

-

3、貓疱疹病毒性鼻氣管炎（FVR）
由貓疱疹病毒引起，為高度傳染性的上呼吸道疾病。
此疾病常出現在多貓家庭、收容所等容易群聚感染的場所；一旦貓咪感染，在康復後幾乎都會終身帶原，只能控制而無法根治。

病原與傳播
直接或間接接觸已感染動物的唾液、眼鼻分泌物，以及被沾染過的物品（如食碗、水碗、貓砂盆）。

貓咪的症狀
急性結膜炎、流膿鼻涕、打噴嚏、咳嗽、發燒、厭食、精神萎靡，甚至於併發肺炎。

-

4、貓卡里西病毒感染症（FCV）
由卡里西病毒引起，可存在環境中長達一個月，與上一個貓疱疹病毒性鼻氣管炎症狀十分相似，有時兩者會伴隨感染；但FCV會出現潰瘍而有舌炎、口腔炎，鼻子症狀也較輕微。

病原與傳播
直接或間接接觸已感染動物的口、眼、鼻分泌物。
貓咪康復後，也會持續排毒數月甚至數年。

貓咪的症狀
口舌潰瘍、打噴嚏、流鼻水、發燒、厭食、精神委靡、舌炎、口腔炎。

-

5、貓披衣菌感染症
由貓披衣菌引起，為高度傳染性，也是人畜共通的疾病。
此病毒會在呼吸道上皮細胞的黏膜複製，造成刺激而產生呼吸道病癥。

病原與傳播
直接或間接接觸已感染動物的眼分泌物及被沾染過的物品（如食碗、水碗）。

貓咪的症狀
眼睛結膜水腫、瞬膜充血、打噴嚏、流膿鼻涕、鼻炎，嚴重時會誘發肺炎。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●預防大於治療永遠是最好的辦法

上述這些病毒性疾病的治療不僅過程困難且費用昂貴，有些致死率甚至近乎100%。多虧現今的發達的醫療科技，犬貓也和人類一樣，大部分的傳染病都可以經由施打疫苗來預防。所以施打疫苗重不重要，當然是超重要啊！

●常見貓咪疫苗的種類

1、狂犬病疫苗
依政府規定，犬貓每年應接種一次狂犬病疫苗。

2、貓腹膜炎疫苗
貓傳染性腹膜炎。
但目前的疫苗不是絕對有效，預防注射前也要先檢查PCR確認血液裡是否有無感染冠狀病毒，因為如果有感染，就算不是腹膜炎病毒，預防效果也會不佳。
※延伸閱讀：貓咪的傳染性腹膜炎會有什麼症狀？

3、貓三合一疫苗
貓瘟、貓疱疹病毒性鼻氣管炎、貓卡里西病毒，注射一次可提供一年有效免疫保護期。

4、貓四合一疫苗
貓瘟、貓疱疹病毒性鼻氣管炎、貓卡里西病毒感染症、貓披衣菌，注射一次可提供一年有效免疫保護期。

5、貓四合一+白血病疫苗
現在也有貓白血病疫苗是採用不含鋁佐劑，且有兩年有效免疫保護期，並搭配貓四合一疫苗，給貓咪最完整的保護。

如果是第一次施打疫苗或曾經發生不良反應的貓咪，會建議住院觀察；在注射後一小時內，如果貓咪有任何反常現象，請立刻聯繫獸醫師並就醫。

通常貓咪都不常外出，尤其到動物醫院會讓牠們更加緊張。所以回到家後一定要溫柔地摸摸牠、餵牠喜歡吃的東西、甚至是對牠說說話，好好安撫貓咪的情緒。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

這些疾病雖然可怕，但真的都能預防，千萬不要因為「我的貓去動物醫院會害怕」、「我的貓不出門應該還好吧」等原因而選擇性忽視疫苗施打的重要性，等到貓咪染上疾病後才後悔不已。

除了施打疫苗，保持居住空間的清潔、給予貓咪一個放鬆的生活環境，這些都是能有效減少貓咪感染機會的不二法門！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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