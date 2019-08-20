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狗狗愛滾泥地？　小心惹「鉤端螺旋體」上身

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

台灣位於西北太平洋，是颱風主要通過的路徑，根據統計，一年平均會有2到5個颱風侵襲台灣。

「豪大雨過後當心傳染病」的字眼對台灣人來說應該不陌生，除了常見的登革熱、腸胃型疾病外，你也應該要了解另一種人畜共通的疾病—鉤端螺旋體症

●什麼是鉤端螺旋體？

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鉤端螺旋體（Leptospira）因為外型長的像扭轉過的橡皮筋，所以有「螺旋體」之稱，是熱帶和亞熱帶地區常見的一種人畜共通病菌，主要宿主有老鼠、狗、豬、牛、羊、馬等動物，幾乎能感染所有哺乳類。

這種細菌喜潮濕、怕乾燥，可以在水裡或浸潤的土中存活好幾個月，死水或流動緩慢的水源是它的最佳生存場所。

由於狗狗染病初期的症狀並不典型，所以很容易被誤診；如果你是經常帶狗狗遊山玩水的毛爸媽，必須隨時保持警戒，遠離不乾淨的水源和窪地為上策。

鉤端螺旋體的感染途徑

目前衛生署已將鉤端螺旋體列為新興傳染病，以動物作為媒介，會隨著帶原動物的尿液／糞便排出進而污染周圍環境。

一旦哺乳類動物身上的黏膜（眼結膜、口鼻咽黏膜、生殖道黏膜）或傷口接觸到被汙染的植物、水源或土壤，
就會被感染。
簡單來說，若出外時狗狗不小心接觸、舔拭到被帶原動物尿液汙染過的地面、水窪、土壤、植物等所有可能沾染的媒介，都有可能被感染

▲圖／翻攝自PetTalk官網

鉤端螺旋體的臨床症狀

• 行動困難、虛弱發抖
• 食慾不振
• 嘔吐、下痢（偶爾帶血）
• 呼吸困難、咳嗽
• 貧血
• 黃疸，或是皮膚出血斑
• 突發性發燒
• 脫水
• 全身黏膜腫脹
• 淋巴結腫大
• 胰臟炎、血管炎
• 急性腎衰竭
會發現幾乎包含了所有的病癥，就如同前面所提到「初期發病症狀並不典型」，因此很容易誤診。

鉤端螺旋體的內毒素會造成多重器官發炎，尤以眼睛、腎臟、肝臟、消化系統、神經系統為最常見部位，近年來有越來越多的狗狗胰臟炎案例，其主因是鉤端螺旋體造成的；同時，身體也會因為抵抗外來者入侵而產生強烈的自體免疫反應

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●做好預防鉤端螺旋體的第一道防線

身為一隻身處在颱風特愛經過、土生土長的台灣狗狗，毛爸媽必須抱持著防不勝防的心態！

所謂的「疫苗」，是由病毒、細菌或其他病原微生物所製成的生物製劑，目的在於刺激自體產生抗體，意即「不是靠疫苗對抗病毒，而是靠自身的抗體」。
生物體內的抗體數會隨著時間而逐漸下降，因此必須靠疫苗來刺激產生抗體

當一隻有定時施打疫苗的狗狗感染到鉤端螺旋體時，體內就可以有足夠的抗體去抵抗並獲得改善。
若是沒有定時施打疫苗的狗狗，因為抗體數隨著時間而流逝，身體需要花費2到4週的時間去辨識細菌並把抗體數拉高，但鉤端螺旋體只需要花不到2週的時間就足以讓一隻狗狗的健康瞬間掉到谷底

現今已發現275種不同型別的鉤端螺旋體，其中又以Canicola、Grippotyphosa、Australis及Icterohaemorrhagiae這4種最為常見。
目前台灣已有一款疫苗是針對上述4種型別群菌株，不含佐劑且使用專利技術讓疫苗含有市面上最低濃度的牛血清蛋白，成效良好且大幅降低毛爸媽最擔心的「過敏」疑慮

※補充說明※
雖然此疫苗是包含4種型別，但血清之間有交叉保護作用，因此實際上打一針可以預防6種鉤端螺旋體型別

▲圖／翻攝自PetTalk官網

狗狗的天性難免會東聞西聞，偶爾舔舔地面上的殘渣、碎屑，或是在雨後的地面上奔跑，完全暴露在高風險的染病危機中。

所以為了寶貝狗兒子／狗女兒以及自身的健康安危，給予健康的飲食、適度的運動，以及定期檢驗體內抗體數並施打疫苗，絕對是CP值最高的方法！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 全國動物醫院｜李侯承獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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