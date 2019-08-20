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吃一口就能除蟲！　「口服除蟲藥」的特點

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

家中的小寶貝是否常常到公園溜躂呢？要留意濕熱的氣候讓蟲蟲軍團開始伺機而動！
草地可是外寄生蟲防治的大敵，在狗狗翻滾的幾秒內，就能讓這些外寄生蟲輕易地趁虛而入。

對犬貓來說，許多致命疾病的源頭是透過體內、外寄生蟲傳染的，例如：經由壁蝨所傳播的焦蟲症、艾利希體（血液寄生蟲），這些疾病除了嚴重影響毛孩的生長發育，還會對其他病原體入侵說「歡迎光臨」，有些甚至能傳染給人類

雖然有越來越多的毛爸媽了解「定期除蟲」的重要性，不過「想到才除蟲」、或是「根本沒除蟲」的毛爸媽也不在少數。
與其賭著在未來可能需要花大把醫藥費的風險（還不一定醫治好），不如平時就做好預防措施！

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市面上好多除蟲產品，我該如何選擇？

建議每位毛爸媽依個人生活習慣來選擇最適合的除蟲產品。

以往除蟲產品多為「滴劑」、「噴劑」或「除蚤項圈」形式，「口服」則是近幾年才有的新式產品。
若是屬於繁忙的上班族、家中有孩童、一次飼養多隻狗狗的家庭，建議可選擇口服除蟲藥。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

無須隔離，口服除蟲藥的三大特點

以美國知名藥廠的口服除蟲藥為例：

一、摒除掉傳統投藥的不便利性
口服除蟲藥會做成毛孩接受度極高的咀嚼錠形式，將有效成分包覆在裡頭，把投藥過程簡化，省時也省力；並依據狗狗體型大小有不同劑量可選擇。

由於口服除蟲藥是經由消化系統分布到皮膚，因此不必隔離，可以完全避免掉以往可能遇到：滴完滴劑後不能洗澡和碰水、毛爸媽本身不太會使用滴劑、擔心小孩去觸摸、家中其他狗狗會互舔身體等狀況及風險。

二、新成分弗雷拉納解決「抗藥性」的問題
以往除蟲產品常使用的成分多為芬普尼、益達胺，新成分弗雷拉納（Fluralaner）不需擔心有抗藥性的問題。
弗雷拉納的主要作用機制會讓節肢動物的神經系統過度興奮，接著麻痺死亡，在正常使用下，不會對哺乳動物（如毛孩與人類）有任何影響。

此外，它可以8小時內消滅跳蚤、12小時內殺滅壁蝨，以及治療和預防毛囊蟲、疥癬蟲與耳疥蟲的感染；同時也被美國食品藥品監督管理局（FDA）歸類為「安全等級很高」、唯一核准使用於全繁殖期（包含懷孕／餵奶的毛孩）的除蟲藥

三、大幅降低忘記投藥的危險空窗期
因為目前許多毛爸媽都還是屬於「想到才除蟲」的族群，通常是因為看到狗狗身上出現蟲蟲蹤跡，才急急忙忙地買藥回來除蟲；或是在夏天的時候很仔細為狗狗除蟲，但天氣變冷後就開始鬆懈。

而此款口服除蟲藥改變了以往投藥的頻率，將一個月使用一次，延長至三個月使用一次，等於一年只須投藥4次即可，是目前市面上最長效的除蟲產品，這點對平日上班忙碌、每天要記許多重要事項的毛家長來說，真的是莫大的好處。

●選擇動物醫院為唯一購買管道
同時必須注意：應選擇動物醫院作為購買除內外寄生蟲藥物的唯一管道。
根據《動物用藥品管理法》規定，動物用藥須申請販賣業許可證才可以販售，且僅限於實體通路，網路上是全面禁止販售的。

如此才能確保所購買到的藥品品質有受到製藥廠及動物醫院嚴格控管，若毛孩使用後發生問題時，也可以馬上向獸醫師諮詢。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

為狗狗選擇最適當的除蟲產品並確實做好除蟲預防，讓狗狗能恣意的享受外出跑跳的樂趣，毛爸媽也不用擔心寄生蟲的危害；同時保護毛孩，也保護全家人的健康與生活品質！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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