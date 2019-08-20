閨房被偷窺！憤怒穴鴞「忍者跑步」　大叫撞翻攝影機：跨沙？

記者闕雁琳／綜合報導

「本鳥也是有肖像權的！」英國英格蘭東南部的鳥類觀察組織(Hawk Conservancy Trust)日前在一對穴鴞家外面架設隱藏攝影機，想近距離觀察牠們的生活起居，沒想到馬上被眼尖的穴鴞發現，2隻鳥氣噗噗大叫，隨後突然「忍者跑步」，衝過去撞倒攝影機的畫面貼出來，逗樂無數人。►夜深了...千萬別讓腦公看到

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影片中可以看到，2隻穴鴞(Burrowing Owl)正要回到甜蜜的小窩，雄穴鴞突然發現家門口多一台攝影機，驚覺有異，在鏡頭面前探頭探腦，發出警戒的叫聲。起初，母穴鴞並沒有多加留意，但聽見另一半的叫聲，馬上停止挖洞，蹲低身體逼視，下一秒突然大叫，翅膀收在身體後面，胸口壓低呈現忍者姿勢，眼神死暴衝撞倒攝影機彷彿在說，「跨沙？偷拍別人家好玩嗎」。

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▲穴鴞暴怒大叫，衝過來踹倒攝影機。（圖／翻攝自Hawk Conservancy Trust臉書）



這段逗趣的影片事後被分享出來，許多人紛紛被穴鴞萌萌保護家裡的舉動給融化，留言笑說，「房間被偷拍難怪老婆會暴怒」、「真的是好眼力」、「現實中的憤怒鳥」、「至少攝影機跌倒之前有拍到一小段」、「幫攝影機QQ」、「牠們的眼神很犀利，怕爆」、「看起來很溫馴，生氣起來好恐怖」。

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穴鴞是鴟鴞科小鴞屬（Athene）的一種，因住在洞穴而得名，主要分布於北美洲及南美洲地區，常見於草原、牧地、農業地區、荒漠，或者低植被的乾燥區域。有別於其他種貓頭鷹僅活動於夜間，穴鴞於日間依舊能照常活動，狩獵時間自黃昏開始，穴鴞的繁殖季節為3月下旬或4月開始，為一夫一妻制。比起其他貓頭鷹來說，穴鴞飛行的能力雖然較為不佳，但其細長的腳卻有利於補捉草叢或水邊的獵物。

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