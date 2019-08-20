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台灣最毒蛇闖進屋！仙氣萌貓把牠「解決」　見主人回家露無辜臉

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鎖鍊蛇闖民宅，仙氣貓把牠殺了！（圖／顏姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一條小鎖鏈蛇闖入台東市區一民宅，疑似遭到貓星人「牛奶」活活打死。（圖／顏姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

炎炎夏季是蛇類時常出沒的季節，民眾們要格外注意。有隻號稱台灣最毒的毒蛇小鎖鏈蛇，在17日晚上闖入台東一間民宅，不過雖然屋主剛好外出，但家中飼養的喵星人「牛奶」則挺身捍衛家園；直到顏姓屋主回到家時，鎖鏈蛇早已躺在地板上一動也不動，疑似被貓咪活活打死。

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顏姓網友日前在臉書社團「就是礙台東」PO文和分享照片，她表示「幾天不在家，一回家居然在客廳發現罕見鎖鏈毒蛇；這種蛇怎麼會出現在市區？再來，誰是殺死蛇的兇手呢？應該就是站在蛇旁邊滿臉無辜的貓了。」

鎖鍊蛇闖民宅，仙氣貓把牠殺了！（圖／顏姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼4歲的喵星人「牛奶」全身雪白，外型看上去相當有仙氣，沒想到下手毒辣。

鎖鍊蛇闖民宅，仙氣貓把牠殺了！（圖／顏姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

屋主透露，她和丈夫上台北4天參加教會活動，17日下午5時左右回到台東的家中，平日都會熱情歡迎他們回家的2隻小貓咪，卻聽不見牠們熱情的聲音。沒想到一打開門，居然看到一條長約20公分、頭部和部分身體被咬爛的小蛇，而愛貓牛奶則兩眼盯著蛇屍，在一旁來回走動；此外，當先生用掃把要將蛇掃入垃袋裡時，牛奶還上前搶蛇，於是她猜想「殺蛇兇手應該是牛奶」。　

貼文曝光後網友紛紛留言，「市區算是很少見了呢，以前偶爾會看到，現在愈來愈少了」、「上周去馬偕河堤旁邊的太平溪停車場，有在做生態拍照的人説那邊有鎖鏈蛇，提醒要小心」、「喵星人的戰利品，牠們會給鏟屎官現寶的」；另外，也有人關心「貓還好吧？」原PO則回應，「非常好....謝謝關心，貓還似乎一直想吃蛇肉的樣子，等下中毒看怎麼辦....」

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關鍵字： 台東貓咪鎖鏈蛇龜殼花

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